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休士頓火箭隊今（14）日坐鎮主場，迎戰近期狀況火熱的紐奧良鵜鶘。雖然火箭主力中鋒申京（Alperen Sengun）因背傷缺陣，但靠著「死神」杜蘭特（Kevin Durant）狂飆32分，並在比賽最後時刻命中價值連城的中距離準絕殺，加上湯普森（Amen Thompson）準大三元的全面發揮，最終火箭以107：105驚險擊退鵜鶘。此役過後，火箭排名正式反超湖人，躍升至西區第三位。火箭前一場慘敗給金塊，此役面對二連勝的鵜鶘，開局便展現強烈求勝欲。由於申京缺陣，進攻空間變得更加寬廣，杜蘭特與阿門在前兩節輪番衝擊籃框。杜蘭特上半場穩定貢獻14分，而湯普森則交出15分、7籃板的亮眼數據，帶領火箭以57：49領先進入下半場。鵜鶘方面，明星後衛穆雷（Dejounte Murray）手感發燙，半場10投8中、轟下19分，是鵜鶘能緊咬比分的關鍵。進入決勝第四節，鵜鶘發動瘋狂反撲，一度打出12：1的高潮反超比分。關鍵時刻，火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）命中續命的三分球穩住陣腳。隨後鵜鶘穆雷出現致命踩線失誤，杜蘭特抓住機會，在比賽倒數階段使出招牌中距離跳投命中，幫助火箭反超1分。鵜鶘在最後時刻自亂陣腳，連續發生低級失誤，讓杜蘭特穩穩兩罰全中鎖定勝局。鵜鶘雖然穆雷全場18投14中砍下最高的35分，但最終仍無力回天，遺憾終結連勝。除了杜蘭特的32分、6籃板外，本場獲得更多球權的湯普森表現極為全面，進帳23分、12籃板、8助攻的準大三元成績單。板凳出發的新秀謝潑德（Reed Sheppard）則扮演奇兵，全場投進5記三分球挹注18分。防守端，杜蘭特也成功限制了鵜鶘狀元錫安（Zion Williamson），讓後者全場僅得21分。拿下這場艱難的勝利後，火箭隊戰績正式反超湖人，爬上西區第三的位置。接下來火箭將獲得兩天的休兵日，並準備在主場迎戰詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人。屆時兩大傳奇球星杜蘭特與詹姆斯的正面交鋒，將成為全聯盟關注的焦點。