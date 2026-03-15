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正在爭取2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）二連霸的日本武士隊，今（15）日在邁阿密對決委內瑞拉的八強生死戰中陷入苦戰。不僅先發王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）在開賽首打席就遭到全壘打狙擊，隨後更傳出令人揪心的戰報。先發主砲鈴木誠也因傷被迫退場，日本隊在攻守兩端皆面臨嚴峻考驗。日本隊此役派出王牌山本由伸坐鎮投手丘，搭配昔日老搭檔若月健矢。然而，比賽第一球就發生意外，委內瑞拉開路先鋒、2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）瞄準山本一顆 155.3 公里的偏高直球揮棒，球直接飛越右外野大牆。這記「首打席全壘打」讓日本隊開局就陷入0：1落後。雖然山本隨後連抓三個出局數穩住陣腳，首局最快球速也來到 156.1 公里，但丟分已成事實。更讓日本球迷感到絕望的是，第一局結束後，日本隊核心外野手鈴木誠也疑似因試圖盜壘時左膝重重撞擊地面而受傷，隨後被換下場，由森下翔太（Shota Morishita）接替其打擊與守備工作。鈴木誠也作為打線中的重要長打火力來源，在此時突然傷退，無疑對日本隊追求晉級的路上投下了巨大陰影。面對這場「輸球就回家」的大戰，日本隊在克服了 13 小時的長途飛行與時差後，開賽初期就遭遇主投失分、主砲傷退的雙重打擊。雖然森下翔太已緊急上場救火，但日本隊目前仍以1：2落後於實力強勁的委內瑞拉。