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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰戰火升溫，衛冕軍日本隊今（15）日面對委內瑞拉，雖然首局折損了重砲手鈴木誠也，但緊急替補上陣的阪神虎新星森下翔太扮演「超級救星」，在三局下半轟出石破天驚的三分全壘打。加上同隊隊友佐藤輝明先前也貢獻適時安打，日本隊靠著「阪神火力」瞬間建立領先優勢，讓監督井端弘和也興奮得跳了起來。日本隊今日在首局雖有大谷翔平開轟追平，但隨後主砲鈴木誠也因盜壘不慎傷及腳部、遺憾退場。就在球迷憂心打線戰力之際，接替鎮守外野的森下翔太展現了強大的心理素質與長打天賦。三局下半，日本隊在壘上有人的進攻機會下，森下翔太鎖定委內瑞拉先發投手的變化球，大棒一揮將球掃出邁阿密球場大牆，這發價值連城的三分砲直接幫助日本隊打破平手僵局，建立起3分的領先優勢。這記關鍵一擊不僅讓日本隊板凳區陷入瘋狂，連一向沉穩的監督井端弘和都忍不住興奮地衝出休息室慶賀。這發三分砲後，委內瑞拉也決定換下蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。蘇亞雷斯此役主投2.2局，賞出4K、送3次保送，雖然只被敲3安、卻失掉5分。除了森下翔太的重傷害，今日獲得先發機會、擔任「二棒、右外野手」的佐藤輝明同樣表現出色。佐藤在第二個打席於得點圈有人時敲出關鍵適時安打，這不僅幫助日本隊增添保險分，更讓他成為阪神虎隊史上，首位在經典賽複賽貢獻打點的球員。佐藤輝明在預賽前幾場多以替補身分出擊，但在對澳洲之戰代打敲安後手感加溫，今日頂替低迷的近藤健介先發即建功，證明了日本教練團大膽調度的精準眼光。