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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰，日本隊王牌山本由伸今（15）日掛帥先發對抗委內瑞拉。山本雖在開局遭遇亂流連續失分，但隨即展現頂級投手的韌性，最終完成4局、失2分的投球任務。在日本隊打線反超比分後，山本由伸帶著3分領先優勢功成身退，由隅田知一郎接手續投，結果竟被賈西亞（Maikel Garcia）轟出一發2分砲。首局上半，山本由伸尚未進入狀態，便遭到委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）狙擊。阿庫尼亞瞄準山本一顆高角度速球，直接轟出首局首打席全壘打，讓山本瞬間陷入落後。雖然一局下大谷翔平隨即回敬追平轟，但二局上山本再次面臨挑戰。委內瑞拉打線前仆後繼，托瓦（Ezequiel Tovar）與托雷斯（Gleyber Torres）接連揮出二壘安打，讓委國再度超前比分。山本在比賽前半段雖顯得掙扎，但仍靠著豐富經驗將傷害控制在最低範圍。進入三局後，山本由伸逐漸找回投球節奏。三局上雖然被攻占三壘，但他展現招牌的制勝球，連續三振掉強打者蘇亞雷斯與托瓦，力保不失分。三局下日本隊靠著森下翔太的三分砲逆轉戰局，也給了山本更大的發揮空間。四局上，山本徹底統治賽場，連續飆出兩次三振完成三上三下。山本由伸今日總共主投 4 局共用69球，比大會規定的80球還少，被敲出4支安打、失2分，另外投出5次三振。完成最後一個出局數後，山本由伸在投手丘上發出輕微吼叫提振士氣，隨後在全場觀眾掌聲中走回休息室。隅田知一郎登板後先投出一次保送，解決一人後面對賈西亞（Maikel Garcia），一顆接近紅中的四縫線速球被掌握到後挨轟。這發左外野方向的2分砲，讓原本握有3分領先的日本，瞬間只剩1分領先。值得一提的是，山本由伸在這場生死戰中達標50球，等於是為了確保球隊能拿下眼前的四強門票，提前「獻祭」了自己後續的登板機會，因此在接下來的4強賽以及冠軍賽中都無法再上場投球。