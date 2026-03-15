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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰戰火升溫，衛冕軍日本隊今（15）日面對委內瑞拉。雙方上演一場震撼全場的全壘打大戰。雖然日本隊一度靠著森下翔太的逆轉三分砲取得領先，但委內瑞拉打線展現驚人韌性，在五、六兩局接連轟出全壘打重創日本牛棚。在火腿王牌伊藤大海6局上登板被轟出一發3分砲後，目前日本隊轉為2分落後，衛冕之路遭遇開賽以來最大危機。此役自開賽便充滿火藥味，首局上半委內瑞拉強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）率先敲出首局首打席全壘打先馳得點；然而日本隊靈魂人物大谷翔平隨即在下半局還以顏色，同樣回敬一發首打席追平轟，瞬間點燃日本球迷熱情。比賽進入三局下半，日本隊展開強勢反撲。先是佐藤輝明在得點圈有人時擊出適時安打扳平比分，隨後接替受傷主砲鈴木誠也上場的森下翔太，更鎖定失投球轟出石破天驚的逆轉三分砲，幫助日本隊一度取得5：2的領先，也逼得委國先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）提前退場。原以為掌握勝券的日本隊，在換上牛棚接力後卻遭遇委內瑞拉暴力打線的強力反擊。五局上半，第二任投手隅田知一郎登板後遭遇亂流，在保送首名打者後，被狀態火燙的賈西亞（Maikel Garcia）轟出左中外野兩分全壘打，將分差縮小至僅剩 1 分。六局上半，日本隊換上火腿王牌伊藤大海試圖止血，不料戰況更加惡化。委內瑞拉靠著安打與戰術執行攻佔一、三壘，第七棒阿布雷尤（Wilyer Abreu）在關鍵時刻揮出右外野超大號的三分逆轉全壘打。這也是委國此役敲出的第3發全壘打，讓委內瑞拉休息區徹底沸騰，也讓日本隊在比賽中段瞬間從領先變為2分落後。