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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽持續在邁阿密大聯盟球場（loanDepot park）火熱開打！日本武士隊與南美強權委內瑞拉上演了一場驚心動魄的打擊大戰。原本在比賽前段取得5：2領先的日本隊，卻在比賽中段遭遇亂流！日本引以為傲的牛棚慘遭委內瑞拉陣中滿滿的現役大聯盟巨星無情撕裂，連續兩個半局挨轟，一口氣狂失5分遭到逆轉。這恐怖的長打火力，讓日本社群網路瞬間陷入一片哀嚎，直呼：「這打線根本是鬼吧！」這場「輸了就打包」的生死戰，日本隊在比賽前段靠著打線串聯，一度以5：2握有3分的領先優勢。然而，面對先發陣容幾乎全是大聯盟主力的委內瑞拉，只要有一絲鬆懈就會付出慘痛代價。5局上半，日本隊換上第二任投手隅田知一郎接替投球。面對效力於皇家隊的二棒重砲賈西亞（Maikel Garcia），隅田一顆稍微偏甜的失投球，直接被一棒掃向左中外野大牆外，這發兩分砲瞬間將比數追近至1分差，也讓站在投手丘上的隅田知一郎痛苦地扭曲了表情，敲響了日本隊牛棚崩盤的第一聲警鐘。噩夢還沒結束。比賽來到6局上半，日本隊推派第四任投手伊藤大海登板救火，試圖穩住陣腳。沒想到，他一上場就遭到委內瑞拉打線連續安打狙擊，陷入無人出局、一、三壘有人的絕對危機。面對效力於紅襪隊的第七棒強打阿布瑞尤（Wilyer Abreu），伊藤大海試圖用一顆時速146公里的內角高球硬拚，卻被阿布瑞尤完美鎖定，伴隨著清脆的擊球聲，這是一發打出去瞬間就知道留不住的超大號逆轉3分砲。眼睜睜看著小白球飛出大牆，伊藤大海只能絕望地低下頭，難掩崩潰情緒。反觀委內瑞拉陣營則是陷入狂喜，全隊球員衝出休息室，在靠近本壘板附近激動地擁抱阿布瑞尤，現場氣氛宛如擊出再見全壘打般瘋狂。委內瑞拉靠著中盤的兩發全壘打狂灌5分，成功將比數以7：5逆轉超前。面對委內瑞拉這條毫不留情的大聯盟級打線，日本球迷在社群平台 X（原推特）上徹底嚇傻，滿滿都是絕望的悲鳴。大批網友驚恐留言：「委內瑞拉的打線根本是鬼吧！」、「只要球路稍微甜一點，就絕對會被一棒逮中轟出去，這懲罰能力真的太可怕了！」、「這就是清一色大聯盟主力球員的可怕實力嗎...」、「敵國這把握失投球的能力，身為對手也只能說佩服了。」