回顧預賽至今，日本投手群壓制力大不如前，從驚險戰勝韓、澳，到今日在邁阿密遭到痛擊，衛冕軍每屆必進四強的神話正面臨瓦解危機，而上一次日本隊在WBC輸球，已經是2017年的事情。

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▲6局上伊藤大海面對委內瑞拉打線更是一度失控，遭紅襪隊強打阿布瑞尤轟出3分逆轉砲。（圖／美聯社／達志影像）

▲澤帕（Angel Zerpa）三振掉大谷翔平，對於日本來說戰況則是越來越不利。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽上演世紀對決，奪冠熱門日本隊今日在邁阿密對戰委內瑞拉隊，竟爆冷陷入苦戰。儘管日本隊曾一度握有5:2的領先優勢，但本屆賽事引以為傲的投手陣容在比賽中後段徹底崩盤，遭委內瑞拉強大火力逆轉。身為世界大賽MVP的山本由伸，本屆賽事狀態顯然未達巔峰。早在預賽首戰對抗中華隊時，他主投2.2局便出現3次保送，控球精準度令人質疑。今日在八強生死戰再度掛帥，山本由伸開局第一球便遭委內瑞拉強打羅納德·阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）轟出陽春砲，首局就被強攻1分。雖然山本由伸最終繳出4局失2分、5次三振的成績，但面對美職一線打線時投得異常掙扎，用球數在4局內便高達69球。其過往宰制力在邁阿密的高張力環境下消失殆盡，不僅首局就丟分，第2局更再度被連續安打反超比分，王牌失威成為日本隊陷入苦戰的火種。日本隊此役雖曾在3局下靠著森下翔太的3分全壘打逆轉戰局，取得5:2的領先優勢，但這份喜悅並未維持太久。進入比賽後半段，日本中繼投手群陷入集體崩潰。這發全壘打不僅讓日本隊單局慘丟3分被逆轉，更徹底擊垮守備士氣。8局上投手種市篤暉甚至出現牽制失誤再奉送對手1分，讓分差擴大至5:8。投手群接連核爆的表現，與預賽時期的不穩定狀態如出一轍。事實上，日本隊在本屆預賽雖取得4勝0敗，但內容卻非壓倒性強大。除了首戰面對中華隊以13:0輕鬆獲勝外，對抗韓國僅以8:6驚險脫困，對戰澳洲更僅以1分差（4:3）逃過一劫。甚至在對戰捷克隊時，前7局竟出現0:0的尷尬僵局，遲遲無法拉開比分。今日戰局更是雪上加霜，核心打者大谷翔平雖然在首局擊出追平全壘打，但在關鍵時刻竟遭到對手三振，這是他本屆賽事首次領到三振，顯示在投手群崩盤的巨大壓力下，打線節奏也開始出現混亂。