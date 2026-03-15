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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽在美國邁阿密上演了一場永載史冊的史詩級戰役。尋求二連霸的日本武士隊與南美強權委內瑞拉展開極致的浴血廝殺。整場比賽高潮迭起，從開局大谷翔平、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）「首打席互轟」，到日本隊奇兵突起的3分砲，再到令人絕望的牛棚大核爆，最終委內瑞拉以85上演驚天大逆轉。這場敗仗不僅殘酷地粉碎了日本隊的衛冕美夢，更是日本隊史首度在WBC遭到淘汰、無緣四強。回顧WBC的歷史長河，日本隊無疑是最具統治力的傳統霸主。他們曾在2006、2009與2023年三度封王，上屆更是以七戰全勝之姿強勢奪冠。自經典賽開辦以來，日本隊不僅累積了傲視群雄的30勝戰績，更是全聯盟唯一一支「每一屆皆闖入四強」的不敗神話。然而，這項高懸多年的「四強保證」鐵律，卻在邁阿密的今夜殘酷地畫下句點。這場高強度的拉鋸戰，讓海外球迷在社群平台 X 上徹底陷入瘋狂洗版。許多原本看好日本隊能輕鬆過關的海外球迷驚恐表示：「我本來以為這場比賽對日本來說，就像在公園散步一樣輕鬆，結果我大錯特錯！」、「這比賽的強度根本已經是冠軍戰了吧？」隨著日本隊陷入落後的深淵，網友更不斷驚呼：「日本隊從來沒有跌出過四強，難道今天真的要第一次無緣準決賽了嗎？」而這個最不願面對的噩夢，最終成了現實。回顧這場生死戰，比賽過程的張力簡直堪比好萊塢頂級動作大片。一局上半，委內瑞拉「核彈頭」阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與日本「二刀流」神獸大谷翔平，直接以震驚全球的「首打席全壘打互轟」揭開序幕，開局就讓現場氣氛沸騰到頂點。比賽來到第2局，日本隊遭遇重大變數，當家主砲鈴木誠也因傷無奈退場。不過，臨危受命接替上場的阪神虎小將森下翔太立刻化身救世主，他在第3局大棒一揮，掃出超前比數的3分砲，幫助日本隊取得領先，一度讓全世界都以為武士隊已經穩穩掌握了通往四強的門票。然而，面對 3 分的落後，委內瑞拉這條由大聯盟巨星組成的星光打線並未放棄，並在比賽中後段展現了中南美洲球隊極致的狂暴破壞力，將日本引以為傲的牛棚防線徹底撕裂。5局上皇家隊重砲賈西亞（Maikel Garcia）逮中失投球，從日本第二任投手隅田知一郎手中敲出2分砲，將比數瞬間逼近至1分差。6局上紅襪隊強打阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再給予致命重擊，從伊藤大海手中轟出逆轉戰局的3分全壘打。短短兩個半局內，日本牛棚狂失5分，戰局瞬間豬羊變色。最終日本隊在後續反撲無力的情況下，就以5：8爆冷吞敗，黯然結束本屆WBC旅程，這場驚心動魄的拉鋸戰，也勢必將成為經典賽歷史上最難忘、也是日本球迷最心碎的戰役之一。