2026 年世界棒球經典賽（WBC）八強戰震撼謝幕，衛冕軍日本隊以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。賽後，根據日本媒體《每日體育》報導，日本隊更衣室氣氛降至冰點，球隊精神領袖大谷翔平（Shohei Ohtani）直言「除了奪冠以外，其餘結果都是失敗」；重砲吉田正尚（Masataka Yoshida）也坦然承認，目前的日本隊與世界強權相比，確實存在實力差距。
大谷翔平：除了奪冠以外都是失敗
大谷翔平今日雖在首局轟出同點全壘打，但9局下半卻擊出小飛球出局，成為比賽最後一個出局數。賽後他神情無比落寞，受訪時第一句話就是：「真的非常不甘心。」
對於這場敗仗，大谷認為日本隊並非毫無勝算，但最終在關鍵時刻被委內瑞拉的強力球風「以力量壓制」。他重申對這支球隊的期許：「對我們來說，除了奪冠以外都是失敗。大家都是為了冠軍才努力至今，以這種方式結束真的非常遺憾。雖然現在談以後還太早，但日本隊還有很多年輕選手，必須為了下次機會繼續努力。」
吉田正尚：這就是我們的水準 山本由伸懊悔首局挨轟
賽前在圓陣中激勵隊友要「盡力而為」的吉田正尚，此役4打數掛零。他賽後感慨表示，原本以為來到邁阿密才是勝負的開始，沒想到卻在此止步，「這恐怕就是我們目前真實的實力水準吧。」他自省道，想要站穩世界舞台，自己還有很多地方需要加強。
先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）則對首局就被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出全壘打深感自責。「開局就被轟出全壘打，隨後又被擊出長打丟分，這對比賽走勢產生了巨大影響，」山本表示：「雖然再次穿上國家隊球衣戰鬥感覺很好，但輸球的結果真的讓人非常不甘心。」身為過去幾年的「冠軍保證」，山本由伸今日也深刻體會到了國際賽事的殘酷。
井端監督承擔責任 投手調度是基於賽前計畫
面對外界質疑為何讓山本由伸僅投69球便退場，導致後續牛棚崩盤，總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）解釋，是為了避免投手在局中退場給後援帶來壓力，且賽前就設定山本投 60 球左右。
隨著大谷、吉田等球星相繼發表感言，日本隊在邁阿密的征程正式畫下句點。從 12 強賽敗給台灣到 WBC 輸給委內瑞拉，日本棒球如何從「這就是現有水準」的認清中重新振作，將是未來幾年的重要課題。
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大谷翔平今日雖在首局轟出同點全壘打，但9局下半卻擊出小飛球出局，成為比賽最後一個出局數。賽後他神情無比落寞，受訪時第一句話就是：「真的非常不甘心。」
對於這場敗仗，大谷認為日本隊並非毫無勝算，但最終在關鍵時刻被委內瑞拉的強力球風「以力量壓制」。他重申對這支球隊的期許：「對我們來說，除了奪冠以外都是失敗。大家都是為了冠軍才努力至今，以這種方式結束真的非常遺憾。雖然現在談以後還太早，但日本隊還有很多年輕選手，必須為了下次機會繼續努力。」
賽前在圓陣中激勵隊友要「盡力而為」的吉田正尚，此役4打數掛零。他賽後感慨表示，原本以為來到邁阿密才是勝負的開始，沒想到卻在此止步，「這恐怕就是我們目前真實的實力水準吧。」他自省道，想要站穩世界舞台，自己還有很多地方需要加強。
先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）則對首局就被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出全壘打深感自責。「開局就被轟出全壘打，隨後又被擊出長打丟分，這對比賽走勢產生了巨大影響，」山本表示：「雖然再次穿上國家隊球衣戰鬥感覺很好，但輸球的結果真的讓人非常不甘心。」身為過去幾年的「冠軍保證」，山本由伸今日也深刻體會到了國際賽事的殘酷。
井端監督承擔責任 投手調度是基於賽前計畫
面對外界質疑為何讓山本由伸僅投69球便退場，導致後續牛棚崩盤，總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）解釋，是為了避免投手在局中退場給後援帶來壓力，且賽前就設定山本投 60 球左右。
隨著大谷、吉田等球星相繼發表感言，日本隊在邁阿密的征程正式畫下句點。從 12 強賽敗給台灣到 WBC 輸給委內瑞拉，日本棒球如何從「這就是現有水準」的認清中重新振作，將是未來幾年的重要課題。