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今（台灣時間15日）日日本王牌山本由伸代表日本出戰世界棒球經典賽（World Baseball Classic），在四局的投球中被擊出四隻安打、失掉兩分。在賽後接受媒體訪問時他懊惱的表示：「開局被擊出全壘打，對球隊氣勢影響很大」這是一場令人失望的比賽。山本由伸第一局的投球，就遭到委內瑞拉開路先鋒小羅納德·阿庫尼亞（Ronald José Acuña Blanco Jr.）狙擊，一棒掃出右外野大牆，雖靠著下半局大谷翔平的全壘打追平比數，但第二局又讓對方打者安打上壘、失掉分數。三四局狀況回穩，但山本由伸坦言一開始的投球狀況已影響整場比賽走向。山本由伸表示：「如果我們今天能贏下這場比賽，那或許是最好的結果，但我認為我們在第一局，也就是比賽初期落後，影響了我們之後的發揮。」然而山本仍然感激這次的國家隊經驗：「我是較晚加入球隊，但他們都熱情地歡迎我，我真的很感激。雖然比賽結果確實令人失望，但我認為這是一支很棒的球隊。」