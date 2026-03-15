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2026世界棒球經典賽（WBC）八強賽中尋求衛冕的日本隊以5：8輸給委內瑞拉，寫下隊史首度無緣四強的最慘紀錄。賽後，先發投手山本由伸僅投69球、在狀況回穩時就被換下的調度，引發海外媒體與球迷的高度質疑。對此，總教練井端弘和在賽後記者會上親自做出解釋，坦言是為了減輕後續投手的負擔，並按原定計畫執行。本場比賽山本由伸開局遭遇亂流，首局便被委內瑞拉強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）轟出首打席全壘打，二局上再因連續二壘安打失分。然而，山本展現頂級王牌的韌性，三局上在一人出局、三壘有人的絕對危機下，連飆2次三振化解攻勢；四局上更投出三上三下，狀態明顯正處於巔峰。儘管山本由伸前四局僅用69球，距離八強賽80球的限制仍有空間，但井端監督仍決定在五局更換投手。隨後接替的隅田知一郎不幸挨了兩分砲，讓委內瑞拉起死回生，這也成為整場比賽的轉捩點。面對記者直球對決詢問「為何不讓山本繼續投下去？」，井端弘和冷靜回應，這一切都在計畫之中。井端弘和平靜地解釋：「如果在局中換投，會給接替的投手帶來極大負擔。從最初的計畫開始，我們設定的目標就是60球左右。我當時判斷，投完第4局已經是他的上限了。」井端教練強調，為了確保接力投手的節奏，即便山本由伸還有球數空間，仍決定在局與局之間進行更換，這是一開始就設定好的戰略步調，並非臨場慌亂的決定。」井端弘和進一步說道：「派上場的投手都是在有信心的情況下做出的決定，每一位投手都盡力了。」