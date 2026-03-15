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衛冕軍日本武士隊（侍Japan）在今（15）日舉行的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，以5：8負於委內瑞拉，不僅寫下隊史首次未能晉級四強的屈辱紀錄，更在比賽中創下WBC參賽以來「單場最慘投手失分」與「單場最多打者被三振」的兩項隊史新高，堪稱日本棒球近20年來在國際主要大賽（經典賽、奧運、12強）中最慘痛的一場敗仗。日本隊總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）在賽後新聞發布會上鞠躬道歉，為戰敗負責。日本隊打線今日在委內瑞拉7名投手的車輪戰下徹底熄火。全場累計吞下高達12次三振，打破了2023年對戰義大利時的11K紀錄，創下日本隊在WBC史上單場最多被三振次數。苦主名單中，領袖大谷翔平（Shohei Ohtani）、佐藤輝明（Teruaki Sato）與森下翔太（Shota Morishita）各吞下 2 次三振，其餘主力包括吉田正尚、村上宗隆、牧秀悟等名將也紛紛中彈。這也是日本隊自 1999 年開放職棒球員參加國際賽以來，首次在關鍵賽事中展現出如此低迷的揮空率。投手端的表現同樣令人大跌眼鏡。日本隊今日被委內瑞拉猛轟3支全壘打，全場丟掉8分，刷新了日本隊在WBC隊史的單場失分紀錄。過去日本隊在經典賽單場最高失分紀錄為6分（共發生過5次，分別對陣古巴3次、荷蘭2次），且其中4場比賽日本隊最終仍靠著強大火力逆轉取勝。然而今日在邁阿密，日本隊投手群不僅無法壓制委內瑞拉的大聯盟級火力，更在6局上半遭到逆轉3分砲重創，最終以8分失分寫下史上最差戰績。自2006年首屆WBC以來，日本隊從未缺席過四強，更曾在12強賽、東京奧運接連稱霸。然而今日的失利，正式宣告日本隊在主要大賽連續20年進入準決賽的神話終結。總教練井端弘和賽後神情落寞，坦言對方的實力超出預期，而日本隊在關鍵時刻無法止血，以及打線在後半段遭遇的乾旱期，都將成為日本棒球未來重整的重要課題。