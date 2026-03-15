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▲隨著多明尼加扣倒韓國、委內瑞拉逆轉擊敗日本，兩隊確定成為本屆賽事排名最高的美洲球隊（扣除地主美國），雙雙搶下前進洛杉磯奧運的入場券。（圖／美聯社／達志影像）

當委內瑞拉打者將小白球一棒又一棒地扛出全壘打牆，無情粉碎日本武士隊引以為傲的「史上最強陣容」時，全世界的棒球迷都為之震驚。這支在2026年世界棒球經典賽（WBC）開打前，爆發美國襲擊委內瑞拉事件，讓組軍出戰遭遇變數，但這支棒球強權一路過關斬將，在邁阿密的夜空下寫下了本屆賽會最不可思議的冷門。就在WBC備戰進入最關鍵的時刻，美國對委內瑞拉採取的軍事行動，讓這座長年輸出大聯盟頂尖人才的棒球重鎮瞬間陷入癱瘓。委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）被迫暫停季後賽，原訂在首都卡拉卡斯舉行的加勒比海大賽也因安全疑慮倉皇移師墨西哥。在商業航班大幅縮減、國內局勢高度不確定的情況下，大聯盟球員連報平安、安排春訓行程都成了問題，更遑論要集結出國征戰。這支由皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）領軍的隊伍，在出發前甚至不知道能不能全員到齊。他們背負的不是奪冠的壓力，而是國家的滿目瘡痍。本屆經典賽，委內瑞拉與波多黎各的球員淪為保險公司的拒絕往來戶。道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在無緣參賽後痛心疾首地質疑：「我不覺得這種事會發生在美國或日本隊身上。如果我能在道奇隊出賽，為什麼不能為我的國家出賽？」這份無奈並非個案，包括太空人看板球星奧圖維（Jose Altuve）、紅襪隊納瓦耶茲（Carlos Narvaez），甚至是效力於日本職棒的委內瑞拉籍洋將，都因為保險公司拒保而被迫退出國家隊。開賽前，委內瑞拉棒協甚至一度只能確定六成的參賽名單。他們在還沒踏上球場前，就已經先被大會的體制與保險條款給剝奪了最強戰力。帶著不被看好的目光，委內瑞拉站上了WBC的賽場，面對的還是精銳盡出、尋求衛冕的日本武士隊。日本隊的投手群無疑是世界頂級的，但委內瑞拉打線用一發發震天價響的全壘打，直接摧毀了日本隊引以為傲的防線。委內瑞拉的這場勝利，狠狠撕開了國際體育賽事華麗的包裝，暴露了地緣政治與資本運作下的殘酷現實，但他們證明了只要站上打擊區，棒球，依舊是公平的。