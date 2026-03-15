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▲經典賽韓國隊睽違17年打入8強複賽，首戰卻慘遭多明尼加隊扣倒，是隊史首度在經典賽複賽首戰落敗。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強賽事震撼不斷。繼韓國隊慘遭多明尼加「10比0」無情血洗扣倒後，尋求衛冕的日本武士隊也在邁阿密以5比8慘遭委內瑞拉逆轉，雙雙黯然打包放暑假，意味著本屆WBC亞洲隊伍徹底全滅。韓國媒體在見到世仇日本隊爆冷出局後，竟然發揮極致的「精神勝利法」，藉由日本的輸球來自我安慰，甚至直呼：「這證明了韓國隊的結果其實沒那麼糟！」回顧這場日委大戰，日本隊推派大聯盟級王牌山本由伸先發，但他首局就遭到委內瑞拉核彈頭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的首打席全壘打震撼教育。雖然山本隨後回穩，總計主投4局用69球，被敲4支安打失掉2分退場；而大谷翔平與森下翔太也分別開轟，一度幫助日本隊取得領先，但無奈日本牛棚在比賽中後段慘遭委內瑞拉的大聯盟星光打線無情重擊，單局狂失6分崩盤。最終，日本武士隊無力回天，苦吞敗仗，隊史首度無緣四強。看著上一屆的冠軍霸主日本隊慘遭淘汰，韓國媒體不僅沒有感到唇亡齒寒，反而像是抓到了救命稻草。韓國媒體《金融新聞》的體育記者鄭尚日（音譯）立刻在官方 X（原推特）上發布速報，除了強調「連帶領日本二連霸的功臣山本由伸，都無法壓制委內瑞拉打線」之外，話鋒一轉，竟然開始為韓國隊被多明尼加 比10扣倒的恥辱護航。該名記者發揮了驚人的神邏輯：「日本敗給了委內瑞拉，這個結果或許可以成為另一個證據，證明韓國隊在八強賽慘敗被淘汰的結果，其實『並沒有那麼糟糕』！」韓媒的護航邏輯是基於預賽的「食物鏈」戰績。該記者振振有詞地分析：「因為在D組的預賽中，多明尼加可是擊敗了委內瑞拉，以全勝之姿晉級的超級強隊。既然多明尼加比打敗日本的委內瑞拉還要強，那我們韓國輸給最強的多明尼加，自然也不需要太過悲觀。」該名記者的精神勝利法言論，立刻在網路上引發熱烈討論與無情群嘲，但不可否認的殘酷現實是，本屆從C組晉級的亞洲雙雄（日本、韓國），在八強賽面對D組的中南美洲強權（委內瑞拉、多明尼加）時，皆遭到震撼教育全面出局。