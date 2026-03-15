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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰今（15）日於邁阿密隆重登場，日本武士隊與委內瑞拉展開了一場攸關晉級的生死決鬥。儘管場上煙硝味十足，雙方球員在賽前卻展現了極高的職業風範與英雄惜英雄的情懷大谷翔平賽前特地帶著球棒，走向委內瑞拉傳奇前輩卡布雷拉（Miguel Cabrera）致意，大谷更幽默地用球棒摩擦這位準名人堂球星的身體，。這場跨越國籍與世代的互動，不僅為這場緊張的對決增添了幾分人情味，也展現了大谷對這位達成「3000安、500轟」神級紀錄強打者的至高敬意。這一場比賽雖然打得火熱，雙方都展現必勝決心，但球員彼此還是展現出對對手實力的尊重。賽前委內瑞拉球員看大谷翔平練打開轟，都發出讚嘆和歡呼之聲，而大谷賽前也拿著球棒和前輩卡布雷拉問好，還用球棒開玩笑地摩擦前被身體，希望藉此能吸走他的一些打擊能力，之後兩人都笑了，為緊張肅殺的8強戰增添了一些歡樂的氣氛。卡布雷拉是準名人堂球星，過續效力於底特律老虎隊，被譽為是現代棒球最強打者之一，生涯拿過1次三冠王、2次MVP、7屆銀棒獎、4次打擊王，還是12次全明星球員，生涯敲出3184支安打，還有511轟以及1881分打點，是MLB史上僅7位能達成「3000安、500轟」的超級強打之一，基本上一達資格就幾乎確定會被送進名人堂，也是委內瑞拉的驕傲。卡布雷拉過去也代表過委內瑞拉打過經典賽，如今他已經退役，但依然以另一種方式為國家隊做貢獻。大谷翔平大聯盟生涯短暫和其重疊，也用這種幽默的方式，表達對於前輩成就的敬重。在社群影片底下，不少人為此溫馨一幕感動，紛紛留言道：「現在似乎所有人都忘記了米格爾·卡布雷拉的成就。對於大谷翔平以及所有了解棒球的人來說，能夠結識卡布雷拉是一種榮幸」、「大谷是個充滿光明的人，多麼可愛的小男孩」、「卡布雷拉，傳奇人物」、「看到大谷翔平欣賞米格爾·卡布雷拉的實力，這就叫做尊重」。