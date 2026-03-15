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日本武士隊第二任投手隅田知一郎，在五局接手山本由伸投球，登板後即投出一次四壞球保送，後遭到麥凱爾·賈西亞（Maikel Garcia）全壘打狙擊，失掉兩分，讓委內瑞拉差距縮小到僅剩一分，賽後隅田知一郎對失投球懊悔不已，他反省說：「果然那一球的失投是我的課題。我真的很想成為一名不會投出那種球的投手……那就是我目前還不足的地方。」當時是在第5局，日本隊仍握有3分領先。接替先發投手山本由伸登板的隅田，先讓首名打者選到四壞球保送，接著三振了小羅納德·阿庫尼亞（Ronald José Acuña Blanco Jr.）。但面對第2棒加西亞時，在第8球投出的151公里速球進到較甜的位置，被打向左中間看台形成兩分全壘打。這次賽事他是頂替石井大智的位置入選國家隊。隅田表示：「能被選進來真的非常感謝，這次的經驗當然也想運用在接下來的賽季。我也很感謝給我機會的監督井端弘和。未來會持續練習、成長，並把成果回饋給球隊（西武以及日本代表）希望自己能在那樣的舞台上真正去競爭」、「讓我深刻感受到人外有人，也讓我覺得自己必須更加成長。雖然輸球真的很不甘心，但對我個人而言是一次非常好的經驗。這是我棒球人生至今最不甘心的一場失敗……我想把這份不甘心化為養分，讓自己變得更強」