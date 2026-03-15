▲委內瑞拉爆冷擊敗日本，繼2009年之後重返4強。（圖／取自World Baseball Classic X）

美國隊 VS 多明尼加隊先發投手解析

▲塞維里諾（Luis Severino）在D組面對實力不俗的荷蘭隊時登板先發，主投4局僅被擊出3支安打、微幅失掉1分，並送出5次三振。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽美國隊觀戰重點

2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單

大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)





馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)





蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)





克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)





葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)





布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)





克萊頓·克蕭Clayton Kershaw





諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)





梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)





喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)





保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)





塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)





蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)





麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)





洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)





蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)





卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)





威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)





保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)





布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)





布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)





艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)





岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)





小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)





厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)





亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)





拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)





皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)





柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)





凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)





▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）在這次美國隊擔任中心打線，展現相當強悍的長程火力。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽多明尼加隊觀戰重點

2026年世界棒球經典賽多明尼加隊30人名單

▲索托（Juan Soto）這次代表多明尼加出賽，志在幫助國家繼2013年後再度奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

年紀僅23歲的史金恩茲是近年大聯盟最炙手可熱的超級大物。身為2023年選秀狀元，他以超過100英里的火球與極具破壞力的「指叉球」迅速宰制大聯盟賽場，不僅屢創三振紀錄，更一舉奪下國家聯盟賽揚獎的最高殊榮。他在本屆WBC扛下美國隊先發輪值的重任，將以極具霸氣的投球風格，正面迎擊多明尼加恐怖的星光打線。史金恩茲本屆賽會曾在預賽面對強敵墨西哥隊時展現了絕對的統治力。他主投4局完全沒有失分，僅被敲出1支安打並投出1次保送，更狂飆高達7次三振。這場比賽他總共投了60球，多次飆出逼近100英里的四縫線速球與犀利的指叉伸卡球，讓墨西哥打線一籌莫展。他在球隊取得5比0領先時退場並順利收下勝投，完美宣示了他作為美國隊王牌的價值。▲美國將推出「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）先發應戰，多明尼加也宣布由塞維里諾（Luis Severino）掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）塞維里諾擁有豐富的大聯盟資歷，過去在效力於紐約洋基隊時期，曾兩度入選全明星賽，並多次在季後賽的高壓舞台登板，具備極佳的大賽抗壓性。儘管生涯曾面臨傷勢挑戰，但他憑藉著剛猛的速球與犀利的滑球組合成功證明自己，本屆賽事代表祖國多明尼加出征，將用他老練的賽場經驗與堅強實力，全力封鎖美國隊的豪華鑽石打線。塞維里諾同樣在本屆WBC預賽繳出了亮眼的成績單。他在D組面對實力不俗的荷蘭隊時登板先發，主投4局僅被擊出3支安打、微幅失掉1分，並送出5次三振。身為擁有10年大聯盟經驗的資深投手，他成功利用精準的控球與配球策略壓制對手打線，替多明尼加隊奠定了勝利的基礎，也證明了自己依然具備在大比賽中扛下重任的堅強實力。美國隊正以堪稱史上最強的陣容進軍2026年世界棒球經典賽。兩聯盟現役賽揚獎得主都預計將在賽事中登板投球，而由總教練德羅薩（Mark DeRosa）領軍的陣容，更由蟬聯美聯MVP的球星賈吉（Aaron Judge）親自擔任隊長。不僅如此，名單中的其他球員也同樣大有看頭。勞雷（Cal Raleigh）剛經歷了一個破紀錄的賽季，他單季敲出60發全壘打，創下捕手史上單季最多轟紀錄。而在哈波（Bryce Harper）、高施密特（Paul Goldschmidt）、賈吉和克蕭（Clayton Kershaw）等人之間，這支國家隊總共握有高達7座MVP殊榮。憑藉著老將的驚人天賦，搭配惠特（Bobby Witt Jr.）、史金恩茲（Paul Skenes）、克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、圖朗（Brice Turang）等年輕新星，美國隊已準備好再次於賽事中大展身手。德羅薩將選擇誰與賈吉一起鎮守先發外野，將是未來的觀察重點。此外，哈波和惠特似乎已鎖定一壘與游擊防區，但二壘和三壘將由誰來鎮守，目前仍是未知數。多明尼加隊是本屆世界棒球經典賽的奪冠大熱門，此次派出了堪稱隊史最佳、甚至可能是賽事歷史上最強大的全明星陣容參賽。在經歷2017年於第二輪止步以及2023年首輪慘遭淘汰的連續低迷表現後，多明尼加誓言要在2026年力拚雪恥。陣中打線星光熠熠，包含在2025年打出生涯年並晉升為MVP等級的明星游擊手傑拉多·佩多馬、單季狂轟43發全壘打並外帶38次盜壘的全方位外野手胡安·索托，以及首度參賽並於去年季後賽大放異彩的重砲一壘手小弗拉迪米爾·葛雷諾，組成令人畏懼的攻擊火網。投手環節同樣頂尖，由去年單季飆出212次三振的王牌克里斯多福·桑契斯領銜，搭配傷癒復出並在下半季找回過往身手的名投桑迪·阿爾坎塔拉擔任二號先發，為多明尼加構築出極具統治力的投打深度。內野新星珀多莫（Geraldo Perdomo）：在2025年賽季完成驚人進化的響尾蛇隊游擊手 Perdomo，將擔任球隊的先發游擊。他在2025年敲出生涯新高的20支全壘打、98分打點，並以7.1的fWAR值領先所有MLB多明尼加球員。重砲手葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）：因傷缺席上屆賽事的「小葛雷諾」將迎來WBC首秀，並擔任先發一壘手。他去年帶領藍鳥隊闖入季後賽，更以單季8支全壘打的瘋狂表現榮獲ALCS MVP，為打線注入強大長打火力。外野強棒索托（Juan Soto）：大都會隊的Soto依然是陣中最完整的攻擊威脅，他在2025年敲出生涯最高的43支全壘打，且具備頂尖的選球能力（上壘率.396）。他在2023年WBC曾寫下1.500的超高OPS。王牌投手桑契斯（Cristopher Sánchez）：費城人隊的Sánchez是目前大聯盟最頂尖的先發之一，2025年繳出2.50 ERA、212次三振的亮眼數據，這是他首度披上國家隊戰袍。賽揚名投艾爾康塔拉（Sandy Alcántara）ｒ：在接受韌帶重建手術（Tommy John）回歸後，Alcántara在2025年下半季找回巔峰狀態，自責分率僅3.33。他預計將擔任球隊的二號先發，與Sánchez組成雙王牌。⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位📍Austin Wells (紐約洋基)📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)📍Manny Machado (聖地牙哥教士)📍Jeremy Peña (休士頓太空人)📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)📍Amed Rosario (紐約洋基)📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位📍Juan Soto (紐約大都會)📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)📍Johan Rojas (費城費城人)