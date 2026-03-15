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在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）結束後，首年旅日的台灣選手林安可也回到母隊西武獅進行熱身賽。在前昨日比賽打擊狀況仍然不明朗，四次打擊遭到三次三振，然而在今日同樣面對千葉羅德的比賽中，林安可擊出一支安打並獲得兩次保送，三度上壘。今日作客羅德的比賽，林安可擔任指定打擊安排在第六棒。首打席面對小島和哉選到四壞球保送，隨後兩隊前三局形成二比二平手，四局上外崎修汰率先敲出二壘安打，林安可隨後補上適時安打，送回超前分。林安可8局上擔任首名打者，面對後援投手小野郁纏鬥到滿球數後選到保送，這是他此戰第2次四壞上壘，可惜西武最終未能再添分數。西武獅在林安可打擊時，選擇沿用曾經效力於西武獅選手吳念庭的應援，場邊也能看到台灣球迷舉著國旗為林安可應援。