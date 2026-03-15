2026世界棒球經典賽（WBC）日本、委內瑞拉八強決戰，不僅牽動全球球迷的心，連日職球星們也為之瘋狂。日本電視台今（15）日於《WBC詳報》節目中，公開了讀賣巨人軍在東京巨蛋進行熱身賽前，全員屏息觀看轉播的珍貴畫面。大谷翔平的驚人表現讓主力捕手大城卓三狂喊「太扯了」，而坂本勇人看到森下翔太的火燙手感，更是不禁為即將到來的職棒開幕戰感到擔憂。

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大谷首打席開轟　大城卓三：太扯了吧！

今日下午兩點，巨人隊在東京巨蛋與日本火腿隊進行熱身賽。賽前休息室與場邊，球員們紛紛圍著轉播畫面。當一局下半大谷翔平揮出本屆大會第3支全壘打、也是一支石破天驚的首局首打席的全壘打時，巨人隊捕手大城卓三完全掩飾不住震驚，連續大喊：「太扯了！真的太扯了！」

然而，場上也傳出令人揪心的畫面。當鈴木誠也在一局嘗試盜二壘卻傷及右膝時，老將丸佳浩與坂本勇人都露出極其擔憂的神情，緊盯畫面確認這位國家隊老戰友的傷勢。

森下翔太逆轉三分彈　巨人休息室大暴動

比賽來到三局下，佐藤輝明敲出追平的長打後，輪到森下翔太站上打擊區。大城卓三在螢幕前拚命應援：「森下你可以的！」丸佳浩也化身球評分析：「如果森下這球打出去就真的熱血了，氣勢會完全帶起來。」

隨後森下果真轟出逆轉三分砲，現場包括坂本勇人、岸田行倫在內的巨人軍全體都超興奮。丸佳浩對森下臨危受命展現的強大心臟感到不可思議：「這真的太誇張了吧？他是臨時替補上場的耶，竟然能打成這樣。」

坂本勇人的煩惱：27日開幕戰怎麼辦？

就在全隊為日本隊歡呼之際，坂本勇人卻看出了「危機感」。由於3月27日日職開幕賽即將到來，看著森下翔太如此絕佳的打擊狀態，坂本苦笑著對隊友說：「這傢伙現在處於超級頂尖的狀態，感覺他會心情超好地迎接開幕賽……」對於即將在聯賽對決這位手感燙到發火的對手，感到非常頭痛。

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