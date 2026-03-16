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▲多明尼加擁有小葛雷諾（左）等多位大聯盟巨星助陣，4強前豪取5連勝，全隊鬥志高昂。（圖／美聯社／達志影像）

WBC世界棒球經典賽今（15）日進行4強戰，由美國迎戰至今未嘗一敗的多明尼加，「World Baseball Network」記者史考尼克（Leif Skodnick）透露儘管美國陣容星度不輸，開打前氣勢卻已經輸一半，「多明尼加展現出一種顯而易見且充滿喜悅的氛圍，美國則像是向股東提交糟糕季度報告的公司。」並指出美國開打前僅存的優勢，只在於先發投手是史金恩茲（Paul Skenes）。「World Baseball Network」賽前分析美多之戰，「從88歲名人堂傳奇胡安·馬里查爾（Juan Marichal）在休息室共舞，到球場內充滿拉丁節奏的鼓聲與刮葫（Güira），再到球員在休息區起舞——2026 年 WBC 多明尼加代表隊展現出一種顯而易見且充滿喜悅的氛圍。」「相較之下，美國隊在本屆賽事給人的感覺並非如此歡愉。」美媒以壓力山大的公司企業，來形容這支球隊，「總教練德羅薩（Mark DeRosa）領軍的這支球隊雖然專業，但氛圍更像是一家正向股東提交糟糕季度報告的公司。」美國預賽因計算失誤，敗給被戲稱為「美國二軍」的義大利，最後還得靠著義大利擊敗墨西哥，才以B組第2勉強挺進複賽。而現在，他們必須在準決賽上，面對多明尼加那支總身價超過23億美元、打線累計超過1,300轟的「神獸級」打線。美媒分析，美國此戰唯一最讓人安心的點，就是成功把當家王牌史金恩茲留到這場關鍵戰役，希望他投越久越好。當球賽進入後段，德羅薩計畫動用3位大聯盟現役守護神來負責最後3局，包含洋基終結者貝德納（David Bednar）、惠特拉克（Garrett Whitlock）以及擁有當今最強火球的米勒（Mason Miller）。這3人在本屆經典賽至今，合計8局無失分，狂飆17次三振僅出現1次保送但終究，美國投手群將面對的是一支在WBC橫著走的打線：多明尼加目前5戰全勝，一共打進51分，8強賽才以10：0在7局提前扣倒韓國隊，本屆經典賽，多明尼加已經打出14轟、22支長打，團隊投手防禦率也僅1.98。多明尼加這條打線幾乎沒有死角，先發9棒皆具備長打能力，除了全壘打，他們還選到39次保送，讓投手完全無法閃躲，當被問起多明尼加打擊有多強？或許只需要一段話就能詮釋，「珀多莫（Geraldo Perdomo）於2025年剛於MLB打出20轟、100分打點球季，榮獲銀棒獎，而他是多明尼加的第九棒。」開打前，美國總教練德羅薩也表示，這場比賽將注定成為經典：「兩隊打線、投手群都是超級巨星雲集。我非常尊敬普荷斯（Albert Pujols，多明尼加總教練）所組建的這支球隊。對於棒球迷而言，這將會是一場非凡的視覺盛宴。」