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▲義大利堪稱本屆WBC最強黑馬，在此之前已先後擊退了美國與波多黎各兩支具備大聯盟等級戰力的強權。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）進入白熱化的四強階段，冠軍戰門票將由美國對決多明尼加、義大利出戰委內瑞拉來決定。針對四強戰果，知名球評謝岱穎提出了大膽預測，認為美國隊雖然面臨危機，但仍有望挺進決賽，並將與本屆最大黑馬義大利爭奪最終的冠軍榮耀。在美國與多明尼加的對決中，謝岱穎指出兩隊整體實力相當，但美國隊在本次賽事中狀況較多，晉級之路似乎隱藏著危險。不過專家最終仍押寶美國隊獲勝，關鍵在於美國預計將推派史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發。若史金恩茲能發揮應有水準，撐滿5局的機率相當高。此外，專家認為美國隊在經歷先前的賽事後已記取教訓，接下來的賽事勢必會更加專注與全力以赴，因此看好美國隊能順利挺進。另一場義大利與委內瑞拉的交鋒，雙方目前氣勢都在最高點，勝負極度難以預料。謝岱穎直言，若單純將選手層級與陣容實力相加，委內瑞拉的戰力絕對遠勝義大利。然而，比賽進行到四強階段，已經無法單憑帳面實力來預測勝負。他特別點出，義大利堪稱本屆WBC最強黑馬，在此之前已先後擊退了美國與波多黎各兩支具備大聯盟等級戰力的強權。即使陣中有好幾位選手只是小聯盟潛力新秀的層級，依舊在場上繳出火燙的表現。綜合各項因素，專家大膽預測義大利能延續驚奇之旅，擊退委內瑞拉闖進最後的冠軍戰。