2026世界棒球經典賽（WBC）賽事邁入最終白熱化階段，隨著日本隊遺憾止步，本屆四強名單正式出爐，由美洲三強美國、多明尼加、委內瑞拉與歐洲黑馬義大利爭奪冠軍戰門票。今（16）日早上8點的四強戰將由兩支曾奪冠的傳統強權點燃戰火，地主美國隊計畫派出賽揚新星史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發，對決多明尼加資深名投塞維里諾（Luis Severino）。為了讓球迷精準掌握頂尖對決看點，《NOWnews今日新聞》特別為您統整免費直播資訊、最新賽程表、30人名單。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽4強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽3/16開打國家、時間、地點
📍2026世界棒球經典賽美委大戰完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽4強戰績
📍WBC決賽圈規則異動
2026年世界棒球經典賽4強對戰組合
經典賽電視轉播平台免費看
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2026世界棒球經典賽「美國VS多明尼加」資訊
📅 開打時間： 2026年3月16日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 雙方交手過3次，截至2026年四強賽前，多明尼加取得2勝1敗的歷史對戰優勢。
⭐️先發投手：史金恩茲（Paul Skenes）／美國 VS 塞維里諾（Luis Severino）／委內瑞拉
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽美國隊30人名單（四強版本）
投手（16人）：Paul Skenes（匹茲堡海盜）、Clay Holmes（紐約大都會）、Nolan McLean（紐約大都會）、Logan Webb（舊金山巨人）、Mason Miller（聖地牙哥教士）、Griffin Jax（明尼蘇達雙城）、David Bednar（紐約洋基）、Gabe Speier（西雅圖水手）、Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、Brad Keller（費城費城人）、Matthew Boyd（芝加哥小熊）、Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、Garrett Whitlock（波士頓紅襪）、Will Vest（底特律老虎）、Tyler Rogers（多倫多藍鳥）、Tim Hill（紐約洋基）
捕手（2人）：Cal Raleigh（西雅圖水手）、Will Smith（洛杉磯道奇）
內野手（7人）：Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）、Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）、Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）、Ernie Clement（多倫多藍鳥）、Alex Bregman（芝加哥小熊）、Paul Goldschmidt（自由球員）、Bryce Harper（費城費城人）、右投左打
外野手（4人）：Aaron Judge（紐約洋基）、Pete Crow-Armstrong（芝加哥小熊）、Byron Buxton（明尼蘇達雙城）、Roman Anthony（波士頓紅襪）、右投左打（註：遞補Corbin Carroll）
指定打擊（1人）：Kyle Schwarber（費城費城人）
2026 WBC經典賽多明尼加30人名單
投手（15人）：Sandy Alcantara（邁阿密馬林魚）、Elvis Alvarado（運動家）、Brayan Bello（波士頓紅襪）、Huascar Brazobán（紐約大都會）、Seranthony Domínguez（芝加哥白襪）、Camilo Doval（紐約洋基）、Carlos Estévez（堪薩斯市皇家）、Wandy Peralta（聖地牙哥教士）、Dennis Santana（匹茲堡海盜）、Luis Severino（運動家）、Gregory Soto（匹茲堡海盜）、Cristopher Sánchez（費城費城人）、Edwin Uceta（坦帕灣光芒）、Abner Uribe（密爾瓦基釀酒人）、Albert Abreu（中日龍）
捕手（2人）：Agustín Ramírez（邁阿密馬林魚）、Austin Wells（紐約洋基）
內野手（8人）：Junior Caminero（坦帕灣光芒）、Vladimir Guerrero Jr.（多倫多藍鳥）、Manny Machado（聖地牙哥教士）、Ketel Marte（亞利桑那響尾蛇）、Geraldo Perdomo（亞利桑那響尾蛇）、Jeremy Peña（休士頓太空人）、Amed Rosario（紐約洋基）、Carlos Santana（亞利桑那響尾蛇）
外野手（5人）：Oneil Cruz（匹茲堡海盜）、Julio Rodriguez（西雅圖水手）、Juan Soto（紐約大都會）、Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）、Junior Lake
2026WBC世界棒球經典賽8強中華隊成績
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
2026 WBC世界棒球經典賽4強球隊目前戰績
▪️美國：4勝1敗
▪️義大利：5勝0敗
▪️多明尼加：5勝0敗
▪️委內瑞拉：4勝1敗
經典賽決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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📍2026年世界棒球經典賽4強戰績
📍WBC決賽圈規則異動
|對戰組合
|比賽時間
|美國 VS 多明尼加
|8:00 AM
|委內瑞拉 VS 義大利
|8:00 AM
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2026世界棒球經典賽「美國VS多明尼加」資訊
📅 開打時間： 2026年3月16日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 雙方交手過3次，截至2026年四強賽前，多明尼加取得2勝1敗的歷史對戰優勢。
⭐️先發投手：史金恩茲（Paul Skenes）／美國 VS 塞維里諾（Luis Severino）／委內瑞拉
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
投手（16人）：Paul Skenes（匹茲堡海盜）、Clay Holmes（紐約大都會）、Nolan McLean（紐約大都會）、Logan Webb（舊金山巨人）、Mason Miller（聖地牙哥教士）、Griffin Jax（明尼蘇達雙城）、David Bednar（紐約洋基）、Gabe Speier（西雅圖水手）、Joe Ryan（明尼蘇達雙城）、Brad Keller（費城費城人）、Matthew Boyd（芝加哥小熊）、Garrett Cleavinger（坦帕灣光芒）、Garrett Whitlock（波士頓紅襪）、Will Vest（底特律老虎）、Tyler Rogers（多倫多藍鳥）、Tim Hill（紐約洋基）
捕手（2人）：Cal Raleigh（西雅圖水手）、Will Smith（洛杉磯道奇）
內野手（7人）：Bobby Witt Jr.（堪薩斯皇家）、Gunnar Henderson（巴爾的摩金鶯）、Brice Turang（密爾瓦基釀酒人）、Ernie Clement（多倫多藍鳥）、Alex Bregman（芝加哥小熊）、Paul Goldschmidt（自由球員）、Bryce Harper（費城費城人）、右投左打
外野手（4人）：Aaron Judge（紐約洋基）、Pete Crow-Armstrong（芝加哥小熊）、Byron Buxton（明尼蘇達雙城）、Roman Anthony（波士頓紅襪）、右投左打（註：遞補Corbin Carroll）
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投手（15人）：Sandy Alcantara（邁阿密馬林魚）、Elvis Alvarado（運動家）、Brayan Bello（波士頓紅襪）、Huascar Brazobán（紐約大都會）、Seranthony Domínguez（芝加哥白襪）、Camilo Doval（紐約洋基）、Carlos Estévez（堪薩斯市皇家）、Wandy Peralta（聖地牙哥教士）、Dennis Santana（匹茲堡海盜）、Luis Severino（運動家）、Gregory Soto（匹茲堡海盜）、Cristopher Sánchez（費城費城人）、Edwin Uceta（坦帕灣光芒）、Abner Uribe（密爾瓦基釀酒人）、Albert Abreu（中日龍）
捕手（2人）：Agustín Ramírez（邁阿密馬林魚）、Austin Wells（紐約洋基）
內野手（8人）：Junior Caminero（坦帕灣光芒）、Vladimir Guerrero Jr.（多倫多藍鳥）、Manny Machado（聖地牙哥教士）、Ketel Marte（亞利桑那響尾蛇）、Geraldo Perdomo（亞利桑那響尾蛇）、Jeremy Peña（休士頓太空人）、Amed Rosario（紐約洋基）、Carlos Santana（亞利桑那響尾蛇）
外野手（5人）：Oneil Cruz（匹茲堡海盜）、Julio Rodriguez（西雅圖水手）、Juan Soto（紐約大都會）、Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）、Junior Lake
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
▪️美國：4勝1敗
▪️義大利：5勝0敗
▪️多明尼加：5勝0敗
▪️委內瑞拉：4勝1敗
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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