2026年世界棒球經典賽(WBC)即將進入最終3天的決戰時刻。本屆四強戰在亞洲球隊全數止步後，由美國、多明尼加、委內瑞拉與義大利四支歐美強權接手。台灣時間3月16日早上，將率先由美國隊與多明尼加隊上演這場「前冠軍球隊」的夢幻對決。美國隊預計推派海盜隊新科賽揚獎得主史金恩茲(Paul Skenes)出戰，而多明尼加則由資深明星右投塞維里諾(Luis Severino)應戰，這場巔峰對抗已成為全球棒壇焦點。
歷史宿怨：多明尼加2勝1敗稍佔上風
回顧WBC歷史，這兩支充滿大聯盟(MLB)球星的傳統強權共交手過3次，多明尼加目前以2勝1敗暫居對戰優勢。2013年複賽中，多明尼加曾以3:1力克美國，並最終以全勝之姿奪魁。2017年雙方兩度碰頭，多明尼加先在預賽克服落後，以7:5逆轉勝；隨後美國隊在複賽生死戰中，靠著亞當瓊斯(Adam Jones)沒收曼尼馬查多(Manny Machado)全壘打的史詩級守備，以6:3成功復仇，並順利奪下該屆冠軍。2026年準決賽的再度交手，不僅是實力的碰撞，更是歷史地位的爭奪。
先發比拼：最強火球男Skenes對壘老牌明星Severino
美國隊先發投手史金恩茲(Paul Skenes)現年僅23歲，是當今大聯盟最具宰制力的超級新秀。這位2023年選秀狀元憑藉百英里火球與犀利指叉球，迅速在美職站穩腳步並榮獲國聯賽揚獎。他在本屆WBC預賽對戰墨西哥時，主投4局僅被敲1安並狂飆7K，完美展示了美國隊王牌的身價。
多明尼加則由擁有10年MLB資歷的塞維里諾(Luis Severino)領軍。這位前洋基隊全明星右投具備極佳的大賽經驗與抗壓性，本屆預賽對陣荷蘭時，他以穩健的速球與滑球組合，繳出4局失1分、5次三振的好投。面對群星雲集的美國打線，塞維里諾的老練經驗將是多明尼加最重要的防守後盾。
台灣運彩看好美國晉級冠軍賽
根據台灣運彩最新開盤，美國隊讓1.5分(賠率2.02)，多明尼加受讓1.5分(賠率1.48)；總分盤則開出9.5分的大(1.59)與小(1.85)。中華民國運動彩券發展協會(CSDA)指出，本場盤口隨多明尼加買氣增加，其奪冠看好度已逐漸超越美國。雖然運彩目前開出美國(1.67)勝賠略低於多明尼加(1.75)，但分析師認為多明尼加在打線韌性與士氣上更具優勢。
CSDA分析師子乃花表示，史金恩茲(Paul Skenes)雖然強悍，但生涯至今仍有被全壘打的風險，面對多明尼加「264轟豪華打線」並非毫無破綻，特別是胡里奧羅德里奎茲(Julio Rodríguez)對其具備對戰優勢。反觀多明尼加先發塞維里諾(Luis Severino)，若能發揮其高達2600轉的橫掃滑球(Sweeper)咬住戰局，將能讓美國隊狀態低迷的左打群，如哈波(Bryce Harper)與羅利(Cal Raleigh)陷入苦戰。
此外，美國隊總教練DeRosa對於陷入低潮的名將仍給予高度信任，恐形成打線斷層。加上八強至四強間美國隊頻繁更替球員，牛棚投手如希爾(Tim Hill)在高張力賽事中的融入狀況仍是未知數。
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
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美國隊先發投手史金恩茲(Paul Skenes)現年僅23歲，是當今大聯盟最具宰制力的超級新秀。這位2023年選秀狀元憑藉百英里火球與犀利指叉球，迅速在美職站穩腳步並榮獲國聯賽揚獎。他在本屆WBC預賽對戰墨西哥時，主投4局僅被敲1安並狂飆7K，完美展示了美國隊王牌的身價。
多明尼加則由擁有10年MLB資歷的塞維里諾(Luis Severino)領軍。這位前洋基隊全明星右投具備極佳的大賽經驗與抗壓性，本屆預賽對陣荷蘭時，他以穩健的速球與滑球組合，繳出4局失1分、5次三振的好投。面對群星雲集的美國打線，塞維里諾的老練經驗將是多明尼加最重要的防守後盾。
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CSDA分析師子乃花表示，史金恩茲(Paul Skenes)雖然強悍，但生涯至今仍有被全壘打的風險，面對多明尼加「264轟豪華打線」並非毫無破綻，特別是胡里奧羅德里奎茲(Julio Rodríguez)對其具備對戰優勢。反觀多明尼加先發塞維里諾(Luis Severino)，若能發揮其高達2600轉的橫掃滑球(Sweeper)咬住戰局，將能讓美國隊狀態低迷的左打群，如哈波(Bryce Harper)與羅利(Cal Raleigh)陷入苦戰。
此外，美國隊總教練DeRosa對於陷入低潮的名將仍給予高度信任，恐形成打線斷層。加上八強至四強間美國隊頻繁更替球員，牛棚投手如希爾(Tim Hill)在高張力賽事中的融入狀況仍是未知數。
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