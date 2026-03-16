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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強準決賽今（16）日在邁阿密上演美多大戰，美國隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）不僅以打擊領軍，更在防守端展現頂級統治力。3 局下半面對多明尼加的進攻，賈吉送出一記時速高達95.7英里的「雷射肩」精準傳球，不僅刷新個人紀錄，更成功阻殺試圖衝向三壘的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），保住美國隊不失分。根據大聯盟數據專家Sarah Langs的即時追蹤，賈吉今日在右外野接球後傳向三壘的速度高達95.7英里（約154公里）。這項數據不僅令人震驚，更超過了賈吉在去年整個MLB賽季中所記錄到的任何一次傳球速度。當時比賽進行至3局下半兩人出局一壘有人，多明尼加打者馬提（Ketel Marte）敲出右外野方向安打，一壘上的跑者塔提斯依仗腳程全速衝向三壘。不料賈吉接到球後展現恐怖臂力，球如雷射般直傳三壘手接球觸殺。賈吉在完成這場美技後，還帥氣地做出「開槍」的手勢，隨後一臉平靜地走回休息室，展現球隊領袖的沉穩與霸氣。除了賈吉的守備奇蹟，美國隊新星羅曼安東尼（Roman Anthony）也在隨後的比賽中開轟，幫助美國隊奪回領先優勢。這支全壘打不僅是本屆WBC第7支由22歲以下球員擊出的全壘打，更刷新了大會歷史紀錄。根據紀錄統計，在今年之前，WBC歷史上22歲以下球員單屆最多僅產出4支全壘打（2006年），且歷屆加總僅9支。今年這群「超齡」小將的表現，宣告了棒球新時代的降臨。面對多明尼加「香蕉力量」的猛烈攻勢，美國隊今日在防守端承受極大壓力。賈吉這記雷射肩阻殺，不僅阻止了對手的得分契機，更在關鍵時刻激勵了全隊士氣。