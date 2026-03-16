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日本國家隊WBC經典賽不敵委內瑞拉止步8強，創下隊史最差紀錄，網路上出現許多不理性謾罵，富士電視台節目《Sun! Shine》回顧本屆WBC日本隊表現，主持人谷原章介痛批針對球員的網路霸凌，「官方社群上，出現非常嚴重的網路誹謗與中傷，這很讓人哀傷，最不甘心的肯定是選手，身為球迷，我只想說聲謝謝。」日本隊C組預賽4連勝晉級，8強對陣委內瑞拉一度領先達3分，卻慘遭逆轉淘汰。這不僅讓衛冕夢碎，更是日本隊在一級國際賽事中首度無緣四強，賽後不滿的球迷湧進日本國家隊官方社群，痛批表現不佳的教練、球員，包含監督井端弘和、被打出逆轉全壘打的伊藤大海都被點名。富士電視台熱門節目《Sun! Shine》聊及此事，主持人谷原章介首先分享觀眾的溫馨留言：「侍Japan的各位，謝謝你們帶來的夢想與感動。最不甘心的肯定是選手，身為球迷只想說聲謝謝。」對於球迷不理性的謾罵行為，他也嚴肅地表示：「在侍Japan官方社群上，出現非常嚴重的網路誹謗與中傷。我真心覺得這是一件非常嚴重且令人悲哀的事情。」他憤怒地呼籲：「這些選手為了代表國家，在如此繁忙的賽季中拚命奮戰，對他們進行人身攻擊是絕對不被允許的行為。」隨後擔任客座主持的日本喜劇藝人卡蘇萊薩則以耍寶的幽默方式，來舒緩現場緊張情緒，卡茲雷薩：「但是，他們也才輸掉一場比賽而已吧？」，讓在場人士吐槽他，「比賽已經結束了。」，卡蘇萊薩則回應，「咦？輸一場就結束了？打得那麼辛苦結果輸一場就沒了？」，用此橋段表達經典賽複賽一場定輸贏的殘酷規則。