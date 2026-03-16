金州勇士今（16）日作客挑戰紐約尼克，以107：110遭尼克大逆轉，苦吞五連敗。而當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍因膝蓋傷勢（跑者膝）高掛免戰牌，但他依然隨隊前往麥迪遜廣場花園，並在場邊接受了採訪。訪談中，柯瑞展現了招牌的幽默感，大談自己與弟弟「小柯瑞」塞斯·柯瑞（Seth Curry）本賽季共同面對傷病的「另類連結」。
昔日「浪花」今日「康復」 柯瑞金句笑翻球迷
根據美國知名記者西格爾（Brett Siegel）在社群媒體上的轉述，柯瑞在場邊受訪時，談到了自己與弟弟小柯瑞本季頻頻進出傷兵名單的無奈。柯瑞幽默地表示：
這番言論隨即在網路引發熱烈討論。本賽季勇士隊飽受傷病困擾，柯瑞目前已連續缺陣17場比賽，而弟弟小柯瑞先前也因坐骨神經痛缺席了近三個月，近期剛復出不久又遭遇傷勢，今日同樣缺席對陣尼克的賽事。兄弟倆在場邊並肩看球的畫面，也成了這句「康復兄弟」最真實的寫照。
勇士傷兵營爆棚 考驗教練團調度
除了「康復兄弟」外，勇士的傷兵名單堪稱「全明星等級」。除了兩位柯瑞兄弟，老將格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）以及交易大限補強的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）以及早已整季報銷的巴特勒（Jimmy Butler III）皆無法出戰。
儘管球隊處於逆境，柯瑞在場邊依舊保持樂觀情緒，並不斷為場上的年輕隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人打氣。
回歸期近了？柯瑞預計將進行複檢
雖然自嘲為「康復兄弟」，但球迷最關心的仍是柯瑞的復出時間。根據球團最新消息，柯瑞目前的康復進度穩定，已開始進行更高強度的球場個人訓練，預計將在3月21日或23日左右進行重新評估。若進展順利，這位兩屆MVP有望在3月底或4月初重回戰線，帶領正處於附加賽邊緣的勇士隊進行最後衝刺。
消息來源：Brett Siegel
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根據美國知名記者西格爾（Brett Siegel）在社群媒體上的轉述，柯瑞在場邊受訪時，談到了自己與弟弟小柯瑞本季頻頻進出傷兵名單的無奈。柯瑞幽默地表示：
「我和克萊·湯普森（Klay Thompson）此前一直被稱為『浪花兄弟』（Splash Brothers），但看看我和我弟弟這一季……我們現在一直被稱為『康復兄弟』（Rehab Brothers）。」
勇士傷兵營爆棚 考驗教練團調度
除了「康復兄弟」外，勇士的傷兵名單堪稱「全明星等級」。除了兩位柯瑞兄弟，老將格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）以及交易大限補強的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、穆迪（Moses Moody）以及早已整季報銷的巴特勒（Jimmy Butler III）皆無法出戰。
儘管球隊處於逆境，柯瑞在場邊依舊保持樂觀情緒，並不斷為場上的年輕隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人打氣。
回歸期近了？柯瑞預計將進行複檢
雖然自嘲為「康復兄弟」，但球迷最關心的仍是柯瑞的復出時間。根據球團最新消息，柯瑞目前的康復進度穩定，已開始進行更高強度的球場個人訓練，預計將在3月21日或23日左右進行重新評估。若進展順利，這位兩屆MVP有望在3月底或4月初重回戰線，帶領正處於附加賽邊緣的勇士隊進行最後衝刺。
消息來源：Brett Siegel