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在2026世界棒球經典賽（WBC）大放異彩的台灣好手，在回歸波士頓紅襪隊春訓營後卻陷入嚴重的打擊低潮。今日紅襪對戰雙城的熱身賽中，鄭宗哲替補上場再次吞下三振，近三場出賽打擊表現低迷，打擊率已下探至鄭宗哲在日前的經典賽中表現極其亮眼，出賽4場繳出的打擊率，更以的攻擊指數（OPS）高居全隊之冠。特別是在預賽最終戰對陣南韓時，鄭宗哲敲出關鍵全壘打，成為台灣球迷心中的抗韓英雄。然而，這股火燙手感似乎未能帶回美職賽場。在轉戰紅襪後的熱身賽中，鄭宗哲連續三天亮相卻遲遲無法發揮。前兩天合計5個打數全數熄火且吞下4次三振；今日在交手雙城的比賽中，他於第7局替補上場守游擊，並在7局下迎來打擊機會，雖然與投手纏鬥了5顆球，最終仍遺憾遭到三振。今日紅襪最終雖以7：2擊敗雙城，但鄭宗哲低迷的打擊數據無疑成為關注焦點。作為以靈活打擊與速度見長的游擊手，連續吞K顯示其對於大聯盟層級投手的節奏掌握出現偏差。儘管鄭宗哲在游擊區的防守依舊穩健，但若要力拚進入紅襪隊開季名單，進攻端的復甦至關重要。球迷也期待這位在國際賽具備強心臟的「抗韓英雄」能迅速止跌回升，找回經典賽時期的頂尖打擊狀態，順利站穩大聯盟。