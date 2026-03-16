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NBA沙加緬度國王今（16）日於主場116：111擊敗猶他爵士，明星前鋒德羅展（Demar DeRozan）先發出賽38分鐘，21投11中，其中三分球3投1中，罰球21投18中，攻下41分、4籃板、11助攻與3抄截，不僅為生涯第27次砍下40分，也是生涯第2次拿下40分、10助攻，此外，他還以36歲又220天年紀，成為NBA史上最老攻下40分、10助攻的球員。國王本場打敗爵士，拿到近期2連勝，近5戰豪取4勝，但18勝51敗成績仍排在西區墊底。本場另一亮點就在於德羅展，他本場攻下41分、11助攻，為生涯第2次拿下40分、10助攻，還成為NBA最老達成此數據門檻的球員。根據統計，36歲又220天的德羅展成為NBA史上單場拿到至少40分、10助攻年紀最大的球員，之前紀錄是哈登（James Harden）的36歲又80天，德羅展與哈登也是NBA史上唯二，在36歲之後仍曾單場攻下至少40分、10助攻的球員。生涯曾6度入選明星賽的德羅展，去年球季轉戰國王，本季67場全數先發上陣，場均上場時間31.8分鐘，貢獻18.5分、3籃板、3.9助攻與1.1抄截。