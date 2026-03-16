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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）「美多大戰」雖已落幕，但最後一球的爭議判決仍持續延燒。大聯盟三位傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、歐提茲（David Ortiz）及基特（Derek Jeter）今（16）日在《Fox Sports》節目中針對此事進行討論。三位名人堂級球星一致認為，在如此高層級的比賽中，以一顆明顯的壞球判定再見三振「令人難以接受」。生涯擊出696支全壘打的羅德里奎茲（Alex Rodriguez）直接點出主審布萊瑟（Corey Blaser）的好球帶問題。他分析最後一球對珀多莫（Geraldo Perdomo）的判決時表示：「那一球比好球帶下沿還低了至少4英吋（約10公分）。」雖然A-Rod指出這是該名主審一貫的判決慣性，但他隨即嚴肅地說：「我很討厭看到這種等級的大賽，最後竟然是由一顆根本不是好球的判決來劃下句點。」曾被譽為「洋基隊長」的基特（Derek Jeter）也表達了類似的遺憾。他直言，這次爭議將成為網壇改革的推手：「我幾乎可以肯定，下一屆WBC絕對會引進好球帶挑戰系統。」基特認為，儘管比賽結尾令人不快，但仍應對美國隊展現敬意，「他們擊出了兩支全壘打，投手表現卓越，防守也無懈可擊，確實是一支值得晉級決賽的隊伍。」身為多明尼加的精神領袖，紅襪隊傳奇強打歐提茲（David Ortiz，Big Papi）則從打者視角切入。他強調，面對米勒（Mason Miller）這種等級的強投，打者必須非常精準地鎖定好球帶，「打者是在設定好的區間內拚搏，主審不應隨意擴大這個範圍。」這場比賽在8、9兩局連續出現對多明尼加不利的低角度判決，包括強打索托（Juan Soto）也在8局遭遇類似的誤判。隨著多明尼加這支「全明星軍團」以1：2悲情出局，主審的判決已成為本屆賽事最大的汙點。美國隊目前已連續三屆挺進決賽，將在台灣時間18日挑戰衛冕。然而，這場由基特、A-Rod等大咖齊聲質疑的爭議之戰，勢必會讓大聯盟加速研議國際賽引進電子好球帶的時程。