NBA 美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月17日繼續進行。該日共有8場比賽，其中最具話題性的對決，是由休士頓火箭坐鎮主場豐田中心（Toyota Center）迎戰洛杉磯湖人。兩隊將在衝刺西區例行賽戰績的關鍵時期正面碰頭，誰能取勝將會拉開彼此之間的勝場差。而湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）預計本場比賽會出賽，聯手「東里連線」唐西奇與里夫斯組成完全體三巨頭；而火箭在面臨缺乏外線威脅的困境下，將由超級巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant） 獨挑大樑，力抗紫金大軍的強勢來襲。
✳️ 休士頓火箭（41勝25敗，西區第4）vs. 洛杉磯湖人（42勝25敗，西區第3）
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
✳️傷兵名單
✳️3月17日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 火箭主場（Toyota Center）
- 開賽時間： 3月17日上午 09：30
休士頓火箭隊：KD孤掌難鳴 申京出戰成疑影響巨大火箭隊目前戰績穩居西區前段班，但近期遭遇嚴重的外線火力空缺，如何在缺乏穩定三分威脅的情況下撕裂對手防線，成了總教練烏度卡（Ime Udoka）最頭痛的問題。更令休士頓球迷揪心的是，內線核心申京（Alperen Sengun）目前因背部傷勢處於出戰成疑（Questionable）狀態。若這位全能內線無法出賽，火箭在禁區的策應與護框將大打折扣，所有的進攻重擔將全數落在KD身上。
洛杉磯湖人隊：詹皇回歸合體三巨頭 目標客場四連勝洛杉磯湖人迎來振奮消息，領袖詹姆斯（LeBron James）確認這場比賽可以出賽。這也意味著湖人最可怕的「詹姆斯 + 唐西奇 + 里夫斯」三巨頭組合將合體。唐西奇（Luka Doncic）近期的大三元手感正熱，配合詹姆斯的經驗與里夫斯（Austin Reaves）的穩定性，湖人整體戰力已來到賽季頂峰。目前湖人僅以些微勝差領先火箭，這場正面對決將是西區排名「卡位戰」的關鍵。
✳️ 近10場比賽分析
- 休士頓火箭： 過去10場取得6勝4敗。儘管外線手感低迷，但火箭憑藉著KD極高的單打效率與全隊強悍的防守，在上一場力克鵜鶘。本場能否在主場守住優勢，關鍵在於籃板球的鞏固以及外線的發揮。
- 洛杉磯湖人： 過去10場取得8勝2敗。湖人目前的進攻體系極為流暢，特別是唐西奇與詹姆斯合體後，球隊的組織點更多、層次感更強，是目前西區狀態最火燙的球隊之一。
✳️ 焦點球星
- 休士頓火箭：杜蘭特（Kevin Durant） 在球隊缺乏外線火力且申京可能缺陣的極端情況下，KD 必須展現「死神」本色。他將利用無解的中距離與進攻技巧，試圖在湖人的重重防線中強行得分。如何以個人能力帶動隊友並挺過關鍵時刻，將是KD本場最大的挑戰。
- 洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Doncic） 作為湖人目前的戰術核心，唐西奇目前場均可以繳出32.8分、8籃板、8.5助攻，在進攻端方面的供輸可以說是聯盟頂尖。而ˊ詹姆斯回歸後，他能更專注於得分與關鍵時刻的單打，他與KD的巨星對決將是本場比賽的最大看點。
✳️傷兵名單
- 休士頓火箭： Alperen Sengun（背部傷勢，出戰存疑）、Fred VanVleet（十字韌帶撕裂，缺陣）、Steven Adams（本季報銷）、Jae'Sean Tate（膝蓋傷勢，缺陣）
- 洛杉磯湖人：Maxi Kleber（腰部傷勢，缺陣）
✳️3月17日NBA例行賽賽程表
|時間
|對戰組合
|7:00 AM
|奧蘭多魔術 vs 亞特蘭大老鷹
|7:00 AM
|金州勇士 vs 華盛頓巫師
|7:30 AM
|鳳凰城太陽 vs 波士頓塞爾提克
|7:30 AM
|波特蘭拓荒者 vs 布魯克林籃網
|8:00 AM
|達拉斯獨行俠 vs 紐奧良鵜鶘
|8:00 AM
|曼婓斯灰熊 vs 芝加哥公牛
|9:30 AM
|洛杉磯湖人 vs 休士頓火箭
|10:00 AM
|聖安東尼奧馬刺 vs 洛杉磯快艇
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
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