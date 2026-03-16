2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本武士隊在八強賽以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。根據朝日電視台報導，曾效力大聯盟、擁有豐富國際賽經驗的球評齋藤隆（Takashi Saito）針對此戰進行深度檢討，他直言日本隊投手群在缺乏「主動進攻的勇氣」，成為輸給委內瑞拉的主要導火線。另外，他也點名委內瑞拉捕手培瑞茲（Salvador Perez）在場上價值巨大，引導對方投手掌控比賽，成為贏球關鍵。
守備端缺乏侵略性 齋藤隆：心態輸給委內瑞拉
齋藤隆在賽後表示，雖然日本隊在進攻端展現了求勝欲望，但在守備面卻顯得力不從心。他指出：「日本隊投手群與捕手在面對打者時，並未展現出應有的攻擊性。投球節奏頻頻落後給打者，讓自己陷入球數領先的困境。」
齋藤隆認為，兩國實力相去不遠，但日本隊唯一輸給委內瑞拉的地方，就是面對打者時那股「對決的心態」。
轉捩點：5局上「首棒打者四壞球」致命傷
齋藤隆將比賽的轉捩點鎖定在5局上半。當時日本隊換上本職為先發的隅田知一郎（Chihiro Sumida）接替第二棒投手。齋藤隆分析：「讓先發投手從局中或局頭擔任後援是有難度的，但致命傷在於隅田對該局首名打者投出四壞球，隨即被賈西亞（Maikel Garcia）敲出兩分砲。」
他感嘆，先頭打者四壞球隨即挨轟，是棒球中最基礎的失分模式，在世界級大賽中，正是這種微小的細節決定了最終勝負。此外，日本隊投手群頻頻投到滿球數，也消耗了過多體能與專注力。
老將捕手培瑞茲成隱形功臣 經驗壓制日本打線
除了投手問題，齋藤隆特別點出委內瑞拉35歲資深捕手培瑞茲的重要性。儘管培瑞茲在本場比賽打擊表現平平，但他掌控比賽的能力卻是關鍵。
「我一直很在意培瑞茲的配球，」齋藤隆說道，「他憑藉豐富的經驗引導投手群壓制日本打者，這種優異的比賽控制力，成為左右勝負的天平。捕手的價值在此刻高下立判。」
世界強權的省思 日本需重新審視與世界的距離
齋藤隆最後肯定了日本棒球在世界的地位，但也提出警示。他表示：「世界各國對日本棒球的評價非常高，這是不爭的事實，但在大舞台上無法發揮實力也是現實。」
他建議日本隊應以此次敗戰為契機，重新思考如何面對來自世界的強勢競爭，包括委內瑞拉在比賽中展現的積極戰術（如6局上的打帶跑）與氣勢。這場失利或許是日本棒球再次進化的重要推力。
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齋藤隆在賽後表示，雖然日本隊在進攻端展現了求勝欲望，但在守備面卻顯得力不從心。他指出：「日本隊投手群與捕手在面對打者時，並未展現出應有的攻擊性。投球節奏頻頻落後給打者，讓自己陷入球數領先的困境。」
齋藤隆認為，兩國實力相去不遠，但日本隊唯一輸給委內瑞拉的地方，就是面對打者時那股「對決的心態」。
轉捩點：5局上「首棒打者四壞球」致命傷
齋藤隆將比賽的轉捩點鎖定在5局上半。當時日本隊換上本職為先發的隅田知一郎（Chihiro Sumida）接替第二棒投手。齋藤隆分析：「讓先發投手從局中或局頭擔任後援是有難度的，但致命傷在於隅田對該局首名打者投出四壞球，隨即被賈西亞（Maikel Garcia）敲出兩分砲。」
他感嘆，先頭打者四壞球隨即挨轟，是棒球中最基礎的失分模式，在世界級大賽中，正是這種微小的細節決定了最終勝負。此外，日本隊投手群頻頻投到滿球數，也消耗了過多體能與專注力。
老將捕手培瑞茲成隱形功臣 經驗壓制日本打線
除了投手問題，齋藤隆特別點出委內瑞拉35歲資深捕手培瑞茲的重要性。儘管培瑞茲在本場比賽打擊表現平平，但他掌控比賽的能力卻是關鍵。
「我一直很在意培瑞茲的配球，」齋藤隆說道，「他憑藉豐富的經驗引導投手群壓制日本打者，這種優異的比賽控制力，成為左右勝負的天平。捕手的價值在此刻高下立判。」
世界強權的省思 日本需重新審視與世界的距離
齋藤隆最後肯定了日本棒球在世界的地位，但也提出警示。他表示：「世界各國對日本棒球的評價非常高，這是不爭的事實，但在大舞台上無法發揮實力也是現實。」
他建議日本隊應以此次敗戰為契機，重新思考如何面對來自世界的強勢競爭，包括委內瑞拉在比賽中展現的積極戰術（如6局上的打帶跑）與氣勢。這場失利或許是日本棒球再次進化的重要推力。