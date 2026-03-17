最新NBA美國職籃（National Basketball Association）實力榜出爐，曾被認為存在致命缺陷的洛杉磯湖人隊近期狀態火熱，憑藉防守端的蛻變與球星的絕佳配合，一口氣衝上榜單第5名。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊則以一波8連勝重登榜首；相比之下，受傷兵滿營所苦的金州勇士隊近期苦吞5連敗，排名慘跌至第20名。

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詹皇飛撲救球展現決心、湖人防守蛻變殺入前5

幾周前，外界還在為詹姆斯（LeBron James）時代的湖人隊寫下「訃聞」，認為球隊有太多無法克服的缺陷。但近期這些缺點奇蹟般地轉化為優勢。唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙人組合默契十足，而詹姆斯傷癒歸隊後也甘願扮演角色球員。在上周末對戰金塊隊的驚險勝利中，他甚至整個人飛撲倒地搶救失球。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後對他說：「看你打球23年，加上高中3年，我從沒看過你這樣飛撲救球。」

此外，艾頓（Deandre Ayton）的表現也有所提升，在籃板和禁區保護上更加出色。湖人隊本月最大的轉變在於防守端，他們積極拚搶、補防，並強化禁區防守。在近9場比賽中拿下8勝，期間防守效率值達到110.1，位居全聯盟第6，這也讓他們的實力榜排名一路竄升至第5名。

▲唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙人組合默契十足，而詹姆斯傷癒歸隊後也甘願扮演角色球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙人組合默契十足，而詹姆斯傷癒歸隊後也甘願扮演角色球員。（圖／美聯社／達志影像）
柯瑞缺陣勇士陷低潮　排名滑落至第20

對於勇士隊來說，唯一的好消息是目前身後的追兵不多，他們應能穩拿附加賽門票。日前他們在對陣尼克隊的比賽中，面對大多是無名小卒的先發陣容，竟在搞砸21分領先優勢後遭到逆轉。

球隊目前急需恢復健康，當家球星柯瑞（Stephen Curry）預計至少還要兩周才能歸隊。勇士隊在過去13場比賽中輸掉10場，目前更處於5連敗的陰霾中，排名一路跌至實力榜第20名。

▲勇士隊在過去13場比賽中輸掉10場，目前更處於5連敗的陰霾中，排名一路跌至實力榜第20名。（圖／取自金州勇士 X）
▲勇士隊在過去13場比賽中輸掉10場，目前更處於5連敗的陰霾中，排名一路跌至實力榜第20名。（圖／取自金州勇士 X）
最新NBA前10名球隊實力榜排名

排名 球隊 戰績
1 雷霆 53勝15敗
2 馬刺 49勝18敗
3 塞爾提克 44勝23敗
4 活塞 48勝19敗
5 湖人 42勝25敗
6 金塊 41勝27敗
7 尼克 44勝25敗
8 火箭 41勝25敗
9 灰狼 41勝27敗
10 魔術 38勝28敗

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