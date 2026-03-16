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維持30支球隊規模數十年的NBA美國職籃（National Basketball Association），即將迎來歷史性的變革。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，NBA預計將在下週針對「聯盟擴編至32隊」的提案進行初步投票。目前外界一致看好拉斯維加斯與西雅圖最有望奪標，預估每支球隊的加盟金將飆升至驚人的70億美元（約合新台幣2237億元）到100億美元（約合新台幣3196億元）之間。查拉尼亞在《ESPN》節目中指出，聯盟高層對於擴編展現了極高興趣，下週的初步投票將決定是否啟動市場調查與競標程序。如果首輪順利通過，預計在今年的後半年進行最終投票，一旦競標金額達到預期門檻，這兩支新球隊有望在2028-2029賽季正式亮相。根據規定，擴編案需在30支球隊老闆中獲得23張贊成票才能夠執行。目前拉斯維加斯與西雅圖被視為領跑者。西雅圖曾擁有歷史悠久的超音速隊，若成功回歸將重燃當地的籃球熱潮。而拉斯維加斯近年已躍升為全美運動聖地，甚至傳出洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）有意成為這支「賭城新軍」的老闆之一，儘管先前詹皇的經紀人保羅（Rich Paul）已經否認這項說法，不過若真的成真將創下運動史上另一個傳奇。儘管擴編能帶來龐大商機，但聯盟勢必將面臨更多挑戰。金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）曾多次提倡應該減少賽季場次，隨著兩支新球隊的加入，如何重新編排分區、調整賽程，並維持比賽品質，將成為聯盟主席蕭華（Adam Silver）急需解決的課題。蕭華過去多次強調，隨著NBA邁向全球化與不斷創新，擴編一直是考慮選項。接下來的一週，無疑是決定NBA未來版圖變遷的關鍵時刻。