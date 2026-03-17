2026世界棒球經典賽（WBC）賽事邁入最終白熱化階段，昨（17）美國率先擊敗多明尼加拿到第一張冠軍戰門票後，委內瑞拉今日早上8點將與歐洲黑馬義大利爭奪最後一張冠軍戰門票。委內瑞拉此役預計派出新星蒙特羅（Keider Montero）掛帥先發，原本要對決義大利資深老將洛倫岑（Michael Lorenze），不過義大利臨時換成諾拉（Aaron Nola）先發登板。為了讓球迷精準掌握頂尖對決看點，《NOWnews今日新聞》特別為您統整免費直播資訊、最新賽程表、30人名單。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽4強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽3/16開打國家、時間、地點
📍2026世界棒球經典賽美委大戰完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽4強戰績
📍WBC決賽圈規則異動
2026年世界棒球經典賽4強對戰組合
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽「義大利VS委內瑞拉」資訊
📅 開打時間： 2026年3月17日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 義大利與委內瑞拉在2006年與2009年的賽事中曾三度交手，委內瑞拉贏得了全部三場比賽。
⭐️先發投手：諾拉（Aaron Nola）／義大利 VS 蒙特羅（Keider Montero）／委內瑞拉
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽義大利隊30人名單
投手：Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele Quattrini
捕手（2人）：Kyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto Mineo
內野手（8人）：Vinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打
外野手（5人）：Jac Caglianone（堪薩斯市皇家）、Dominic Canzone（西雅圖水手）、Jakob Marsee（邁阿密馬林魚）、Nick Morabito、Dante Nori
2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單
投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
2026WBC世界棒球經典賽中華隊成績
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
2026 WBC世界棒球經典賽4強球隊目前戰績
▪️美國：5勝1敗（晉級冠軍戰）
▪️義大利：5勝0敗
▪️多明尼加：5勝1敗（四強輸美國、淘汰）
▪️委內瑞拉：4勝1敗
經典賽決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026年世界棒球經典賽4強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽3/16開打國家、時間、地點
📍2026世界棒球經典賽美委大戰完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽4強戰績
📍WBC決賽圈規則異動
|對戰組合
|比賽時間
|美國 （勝）VS 多明尼加（敗）
|3/16 8:00 AM
|委內瑞拉 VS 義大利
|3/17 8:00 AM
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽「義大利VS委內瑞拉」資訊
📅 開打時間： 2026年3月17日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 義大利與委內瑞拉在2006年與2009年的賽事中曾三度交手，委內瑞拉贏得了全部三場比賽。
⭐️先發投手：諾拉（Aaron Nola）／義大利 VS 蒙特羅（Keider Montero）／委內瑞拉
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽義大利隊30人名單
投手：Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele Quattrini
捕手（2人）：Kyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto Mineo
內野手（8人）：Vinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打
外野手（5人）：Jac Caglianone（堪薩斯市皇家）、Dominic Canzone（西雅圖水手）、Jakob Marsee（邁阿密馬林魚）、Nick Morabito、Dante Nori
投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
▪️美國：5勝1敗（晉級冠軍戰）
▪️義大利：5勝0敗
▪️多明尼加：5勝1敗（四強輸美國、淘汰）
▪️委內瑞拉：4勝1敗
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
更多「2026經典賽」相關新聞。