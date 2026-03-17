我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇於今（17）日正式宣布，日籍王牌山本由伸將蟬聯球隊開幕戰的先發投手。道奇隊將於台灣時間3月27日於主場迎戰亞利桑那響尾蛇，屆時不僅會舉行2025年世界大賽奪冠的冠軍戒頒發儀式，更將由這位在去年季後賽寫下傳奇的「日本最強投」開啟挑戰三連霸的第一戰。這將是山本由伸大聯盟生涯第二度擔綱開幕戰先發。去年他曾於家鄉日本東京巨蛋對戰小熊隊完成開幕首秀，而今年將是他首度在洛杉磯主場，也就是道奇球場扛起這份榮耀。現年27歲的山本由伸，在2025年賽季就確立了他在道奇隊先發輪值的領袖地位。他是去年全隊唯一沒有缺席過任何一場先發輪值的投手，整季繳出12勝8敗、防禦率2.49的優異成績，並在國聯賽揚獎票選中位居第三。山本由伸之所以能在短短兩年內晉升成道奇王牌，關鍵在於去年季後賽的史詩級演出。他在國聯冠軍賽第2戰與世界大賽第2戰連續兩場投出「完投勝」，成為自2001年響尾蛇隊傳奇席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連兩場完投的投手。更令球迷印象深刻的是他在世界大賽第7戰的英雄表現。在剛投完第6戰6局96球後，竟在第7戰休息不到24小時的隔天，於比賽決勝階段上場中繼2.2局鎖定勝局，最終名符其實獲選世界大賽MVP。他在季後賽曾豪氣宣告：「輸球不是我的選項。」這句話也成為休賽季時許多廣告的標語，以及道奇隊衛冕成功的精神守則。雖然日前剛代表日本武士隊挑戰經典賽衛冕失利，在八強賽不敵委內瑞拉，但山本由伸在經典賽的狀況依舊穩定，兩場出賽防禦率僅2.70。在預賽交手台灣的比賽中，山本由伸主投2.2局、無安打、無失分，自己卻對3次保送很不滿意。八強賽交手委內瑞拉時，山本由伸再度掛帥先發，剛開局投得跌跌撞撞，卻在短短的局數內奇蹟般地回穩，最終主投4局被敲出4支安打，包括1發陽春砲、送出1次四壞球保送、飆出5K，失掉2分。道奇隊在完成二連霸後，今年將挑戰大聯盟罕見的「三連霸」神話。教練團選擇讓山本由伸在開幕戰登板，無疑是希望由這位最有競爭力的王牌投手來為新球季定調。隨著道奇球場即將升起2025年冠軍旗幟，全洛杉磯球迷都期待山本由伸能為充滿希望的新賽季投出一場開門紅。