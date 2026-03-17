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隨著2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊賽程結束，效力於洛杉磯道奇隊的超級巨星大谷翔平已經卸下國家隊戰袍，回到道奇亞利桑那春訓基地。大谷在歸隊首日便與球團討論後續調整，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也隨即對外公開大谷重啟「二刀流」的最新計畫。大谷翔平在回歸後立即與球隊進行面談。根據《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）報導，羅伯斯指出，大谷最快在幾天內就會以打者身份上場比賽。由於20日為道奇休兵日，外界預估大谷極有機會在台灣時間19日對陣巨人的主場熱身賽中亮相。羅伯斯隨後進一步確認，大谷預計將在台灣時間21日對戰聖地牙哥教士的比賽中，以先發指定打擊（DH）身分上場，這也將是他結束經典賽征程後的首場打者實戰。至於球迷最關心的投球進度，大谷在經典賽期間雖未在正式比賽登板，但他還是持續透過實戰模擬投球（Live BP）維持極高強度的調整。報導指出，他在經典賽移師邁阿密後，曾於12日進行實戰模擬投球（Live BP），投完4局、59球，並飆出7次三振，狀態非常理想。羅伯斯指出，大谷回到春訓營後將先進行牛棚練投，並於近日面對打者，雖然是否會在亞利桑那的熱身賽實戰登板尚未定案，但羅伯斯樂觀表示：「以大谷目前的狀態，預計新賽季開幕初期，他至少具備負擔3至4局投球的能力。」《MLB.com》分析，日本隊意外止步八強，反而給了大谷更充裕的時間回到母隊與球隊磨合。目前球團初步規畫，大谷極有可能在22日至24日重返洛杉磯主場，於對陣前東家天使隊的「高速公路大戰」中，選擇其中一日上場投球。