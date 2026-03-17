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金州勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）自今年1月底因右膝傷勢缺陣至今，雖然無法上場拚戰，但他依然是球隊的靈魂人物。日前勇士在客場挑戰紐約尼克時，柯瑞被捕捉到在場邊隨著輕快旋律搖擺，甚至忘情對嘴大唱流行金曲，心情似乎還算不錯。總教練柯爾（Steve Kerr）笑稱，只要柯瑞在場邊，球隊的氛圍就完全不同，同時坦言：「我們真的非常想念他。」自1月底受傷以來，柯瑞已經缺席多場賽事。然而，在勇士近日交手尼克之戰中，現場響起了英國歌手貝汀菲兒（Natasha Bedingfield）的名曲〈Unwritten〉，柯瑞被拍到在板凳區跟著節奏忘情扭動身軀並大聲跟著音樂唱。這段影片在社群媒體上迅速擴散，不少球迷笑稱：「他看起來真的很想上場打球」、「被籃球耽誤的歌手」。雖然球隊終場以107：110憾負尼克，但柯瑞的活力無疑為板凳席注入了一劑強心針。柯瑞目前的傷勢被診斷為「髕股關節疼痛症候群」，也就是俗稱的跑者膝。雖然具體的復出日期尚未確定，但總教練科爾透露，柯瑞的康復狀況正朝著正確的方向發展。「他在場的時候，感覺就是比較好，」科爾在接受《NBA.com》採訪時表示，柯瑞在當地時間週日上午已進行了自主訓練，並全程參與球隊會議，「他在客場旅途中隨行，對球隊的士氣非常重要。」科爾也感嘆，這可能是自2019-20球季柯瑞左手骨折後，他感受到球隊一哥缺席時間最長的一段日子，「我們真的很想念他，也懷念看他打球的時光。」對於外界關心的復出時間點，柯瑞在接受《The Athletic》訪問時給出了正面回應：「肯定會在下個球季之前回來。現在每天都在觀察傷勢資訊，評估能否安全地回到場上。我們仍然有奮鬥的目標，我希望能看到這支球隊完全健康的樣子，然後在季後賽好好拚一把。」