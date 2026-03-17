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洛杉磯湖人隊近期狀態火熱，憑藉著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙人組的優異發揮與詹姆斯（LeBron James）的回歸，在過去10場比賽中強取8勝，目前以暫居西區第三。然而，這樣的強勢表現似乎仍無法說服波士頓塞爾提克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）。皮爾斯在近日的節目中大潑冷水，斷言湖人今年依舊無法闖過季後賽首輪。皮爾斯在《No Fouls Given》節目中談到湖人的季後賽前景時，言辭相當犀利。儘管湖人目前排名西區前段班，皮爾斯卻認為他們在季後賽面對強敵時缺乏競爭力：皮爾斯進一步指出，湖人每年的情況都大同小異，「總是一堆炒作，但季後賽一到就會被打垮。」這番言論顯然是針對湖人過去兩季皆在首輪出局的痛點而來。相對於皮爾斯的看衰，湖人目前的戰力其實正處於高峰。自從唐西奇加盟後，他與里夫斯展現出驚人的化學反應，搭配艾頓（Deandre Ayton）在內線的策應，湖人近期才剛完成一波主場連勝，防守端也在總教練瑞迪克（JJ Redick）的體系下逐漸升級。此外，詹姆斯在傷癒復出後，對於比賽的掌控力依舊，這讓湖人在面對皮爾斯口中的強敵時，擁有更多戰術容錯率。目前西區前段班競爭極其慘烈，前六名的勝場差距微乎其微。湖人雖然目前排名第三，但若最終落到第四或第五名，確實極有可能在首輪強碰同樣擁有豐富季後賽經驗的金塊或是攻守兼具的灰狼。皮爾斯的這番話無疑為火熱的湖人隊淋上一盆冷水，究竟是「真理」的預言會成真，還是湖人能用行動打破「首輪魔咒」，全世界球迷都在看。