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洛杉磯湖人近期戰績彪炳，近10戰豪取8勝，在西區排名穩居第三。然而，隨著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙人組化學反應日益完美，總教練瑞迪克（JJ Redick）在今（17）日對戰火箭的賽前受訪時語出驚人，直言湖人最理想的狀態，是讓剛復出的傳奇球星詹姆斯（LeBron James）在進攻端退居「第三順位」。瑞迪克在今日的球隊練習後，深入剖析了湖人三巨頭的共存之道。他指出，當唐西奇與里夫斯同時在場時，進攻體系會變得非常簡單且高效。瑞迪克坦言：瑞迪克分析，詹姆斯擁有23年的輝煌職業生涯，習慣掌控一切，而唐西奇則是當今聯盟最強的進攻引擎。要在這幾位都需要球權的球員中找到平衡，就必須建立一套清晰的「進攻順序」。瑞迪克認為，讓兩名年輕後衛主導節奏，詹姆斯則負責在關鍵時刻給予致命一擊，才是湖人衝擊總冠軍的最佳戰術。根據統計，當湖人由唐西奇與里夫斯主導進攻、而詹姆斯不在場或擔任配角時，湖人的進攻評分（Offensive Rating）竟高達，顯示出極高的執行力。里夫斯在本賽季的躍進已讓他具備全明星水準，而唐西奇則是繳出年度MVP等級的數據，目前場均32.8分、8籃板、8.5助攻，這也讓詹姆斯「放權」的需求變得日益迫切。瑞迪克進一步提到，詹姆斯展現了極高的職業素養與情緒成熟度，願意為了勝利做出犧牲：雖然瑞迪克的言論在數據上有其支撐，但在社交媒體上仍引發不少「詹粉」討論，認為這是否代表詹姆斯在球隊的領袖地位已經動搖。然而，這或許正是詹姆斯延長職業生涯的關鍵，轉化為「高效率三當家」能讓他保存體力至第四節與季後賽。隨著例行賽進入最後衝刺階段，這套「以詹皇為輔」的新湖人體系，將在季後賽面對強敵金塊、灰狼時，迎來真正的終極測試。