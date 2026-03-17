金州勇士隊季中的豪賭似乎正收到成效！今日勇士客場挑戰華盛頓巫師，在交易年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換回的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再次展現統治力。全場不僅狂轟30分，更送出3記火鍋，帶領勇士以125：117擊退巫師，用實力證明自己是勇士重返競爭行列的關鍵拼圖。
「波神」歸位！禁區攻守兩端無解
本場比賽面對前東家巫師，波爾辛吉斯出戰25分鐘，效率極高地繳出13投8中的成績。雖然外線手感稍冷（5投1中），但他頻頻利用身材優勢衝擊籃下，全場獲得多達14次罰球並命中13球，展現極強的進攻威脅。
除了進攻端轟下30分、5籃板、4助攻，他在防守端更是勇士禁區的守護神，單場貢獻2抄截、3阻攻。特別是在末節巫師試圖反撲時，他的火鍋極大地打擊了對手的士氣，最終幫助球隊穩住勝果。
連三戰場均超過20分！數據顯示「波神」重回巔峰
在交易掉潛力新星庫明加時，許多球迷曾質疑勇士是否「放棄未來」。但波爾辛吉斯用近期的瘋狂表現似乎止住了流言。根據統計，「波神」在過去三場比賽中，平均上場時間僅約22.7分鐘，卻能貢獻驚人的數據：22.3 分、2.7次火鍋、投籃命中率47.6%、罰球命中率90%以上。
這種「高效率、高封阻」的特質，完美的彌補了勇士長期以來缺乏高度與護框能力的短板。波爾辛吉斯的到來，不僅分擔了柯瑞（Stephen Curry）的得分壓力，更讓格林（Draymond Green）能重回他最擅長的協防角色。
勇士戰績回穩 季後賽競爭力大增
目前勇士戰績來到33勝35敗，雖然仍在西區季後賽卡位戰中掙扎，但波爾辛吉斯與球隊日漸成熟的化學反應無疑是一劑強心針。隨著庫明加在老鷹隊尋求發展，勇士則選擇了「贏在當下」，以這位7呎的拉脫維亞長人作為未來的奪冠拼圖。
如果波爾辛吉斯能維持目前的健康度與場均近3火鍋的防守威懾力，這筆交易或許會被視為勇士近年來關鍵的一大決策。
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本場比賽面對前東家巫師，波爾辛吉斯出戰25分鐘，效率極高地繳出13投8中的成績。雖然外線手感稍冷（5投1中），但他頻頻利用身材優勢衝擊籃下，全場獲得多達14次罰球並命中13球，展現極強的進攻威脅。
除了進攻端轟下30分、5籃板、4助攻，他在防守端更是勇士禁區的守護神，單場貢獻2抄截、3阻攻。特別是在末節巫師試圖反撲時，他的火鍋極大地打擊了對手的士氣，最終幫助球隊穩住勝果。
連三戰場均超過20分！數據顯示「波神」重回巔峰
在交易掉潛力新星庫明加時，許多球迷曾質疑勇士是否「放棄未來」。但波爾辛吉斯用近期的瘋狂表現似乎止住了流言。根據統計，「波神」在過去三場比賽中，平均上場時間僅約22.7分鐘，卻能貢獻驚人的數據：22.3 分、2.7次火鍋、投籃命中率47.6%、罰球命中率90%以上。
這種「高效率、高封阻」的特質，完美的彌補了勇士長期以來缺乏高度與護框能力的短板。波爾辛吉斯的到來，不僅分擔了柯瑞（Stephen Curry）的得分壓力，更讓格林（Draymond Green）能重回他最擅長的協防角色。
勇士戰績回穩 季後賽競爭力大增
目前勇士戰績來到33勝35敗，雖然仍在西區季後賽卡位戰中掙扎，但波爾辛吉斯與球隊日漸成熟的化學反應無疑是一劑強心針。隨著庫明加在老鷹隊尋求發展，勇士則選擇了「贏在當下」，以這位7呎的拉脫維亞長人作為未來的奪冠拼圖。
如果波爾辛吉斯能維持目前的健康度與場均近3火鍋的防守威懾力，這筆交易或許會被視為勇士近年來關鍵的一大決策。