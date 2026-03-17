金州勇士隊季中的豪賭似乎正收到成效！今日勇士客場挑戰華盛頓巫師，在交易年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換回的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再次展現統治力。全場不僅狂轟30分，更送出3記火鍋，帶領勇士以125：117擊退巫師，用實力證明自己是勇士重返競爭行列的關鍵拼圖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「波神」歸位！禁區攻守兩端無解

本場比賽面對前東家巫師，波爾辛吉斯出戰25分鐘，效率極高地繳出13投8中的成績。雖然外線手感稍冷（5投1中），但他頻頻利用身材優勢衝擊籃下，全場獲得多達14次罰球並命中13球，展現極強的進攻威脅。

除了進攻端轟下30分、5籃板、4助攻，他在防守端更是勇士禁區的守護神，單場貢獻2抄截、3阻攻。特別是在末節巫師試圖反撲時，他的火鍋極大地打擊了對手的士氣，最終幫助球隊穩住勝果。

連三戰場均超過20分！數據顯示「波神」重回巔峰

在交易掉潛力新星庫明加時，許多球迷曾質疑勇士是否「放棄未來」。但波爾辛吉斯用近期的瘋狂表現似乎止住了流言。根據統計，「波神」在過去三場比賽中，平均上場時間僅約22.7分鐘，卻能貢獻驚人的數據：22.3 分、2.7次火鍋、投籃命中率47.6%、罰球命中率90%以上

這種「高效率、高封阻」的特質，完美的彌補了勇士長期以來缺乏高度與護框能力的短板。波爾辛吉斯的到來，不僅分擔了柯瑞（Stephen Curry）的得分壓力，更讓格林（Draymond Green）能重回他最擅長的協防角色。

勇士戰績回穩　季後賽競爭力大增

目前勇士戰績來到33勝35敗，雖然仍在西區季後賽卡位戰中掙扎，但波爾辛吉斯與球隊日漸成熟的化學反應無疑是一劑強心針。隨著庫明加在老鷹隊尋求發展，勇士則選擇了「贏在當下」，以這位7呎的拉脫維亞長人作為未來的奪冠拼圖。

如果波爾辛吉斯能維持目前的健康度與場均近3火鍋的防守威懾力，這筆交易或許會被視為勇士近年來關鍵的一大決策。


🔥勇士最後一擊「沒出手」！柯瑞場邊超絕望　球迷：他像輸了全世界

🔥勇士輸球卻打出全能前鋒！20+7+7已無可挑剔　球迷狂喊：給他球權

🔥爛到沒邊？溜馬本季已兩度苦吞13連敗　連創隊史「最不名譽紀錄」

相關新聞

NBA／傳奇球星淪「三當家」？雷迪克：詹姆斯當第三持球手最理想

NBA／波神虐爆禁區轟30分！勇士125：117擊敗巫師　結束近期5連敗

NBA／湖人近10戰8勝仍被看衰？皮爾斯直言：首輪遇到這三隊必出局

NBA最新實力榜更新！湖人衝回前5、勇士掉到第20名　雷霆重登榜首