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金州勇士隊季中的豪賭似乎正收到成效！今日勇士客場挑戰華盛頓巫師，在交易年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換回的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再次展現統治力。全場不僅狂轟，更送出3記火鍋，帶領勇士以擊退巫師，用實力證明自己是勇士重返競爭行列的關鍵拼圖。本場比賽面對前東家巫師，波爾辛吉斯出戰25分鐘，效率極高地繳出13投8中的成績。雖然外線手感稍冷（5投1中），但他頻頻利用身材優勢衝擊籃下，全場獲得多達，展現極強的進攻威脅。除了進攻端轟下，他在防守端更是勇士禁區的守護神，單場貢獻。特別是在末節巫師試圖反撲時，他的火鍋極大地打擊了對手的士氣，最終幫助球隊穩住勝果。在交易掉潛力新星庫明加時，許多球迷曾質疑勇士是否「放棄未來」。但波爾辛吉斯用近期的瘋狂表現似乎止住了流言。根據統計，這種「高效率、高封阻」的特質，完美的彌補了勇士長期以來缺乏高度與護框能力的短板。波爾辛吉斯的到來，不僅分擔了柯瑞（Stephen Curry）的得分壓力，更讓格林（Draymond Green）能重回他最擅長的協防角色。目前勇士戰績來到，雖然仍在西區季後賽卡位戰中掙扎，但波爾辛吉斯與球隊日漸成熟的化學反應無疑是一劑強心針。隨著庫明加在老鷹隊尋求發展，勇士則選擇了「贏在當下」，以這位7呎的拉脫維亞長人作為未來的奪冠拼圖。如果波爾辛吉斯能維持目前的健康度與場均近3火鍋的防守威懾力，這筆交易或許會被視為勇士近年來關鍵的一大決策。