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金州勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）在今（17）日對陣華盛頓巫師的比賽中，率隊以125：117奪下勝利，這不僅終結了球隊近期的五連敗，更是科爾執教生涯第600場例行賽勝場。科爾成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上第28位達成這項里程碑的總教練，更是史上達成600勝第4快的教練。科爾自2015年接手勇士隊以來，僅用不到12個賽季便達成600勝的里程碑，速度僅次於傑克森（Phil Jackson）、波波維奇（Gregg Popovich）與賴利（Pat Riley）。有趣的是，科爾球員時期曾效力於傑克森的公牛隊與波波維奇的馬刺隊，他將兩位名帥的溝通藝術與戰術體系融會貫通，創造出獨屬勇士隊的籃球文化。目前所有達成600勝的教練中，科爾的生涯勝率高達63.6%，歷史排名第三，僅次於11冠教頭傑克森與9冠傳奇奧拜克（Red Auerbach）。此外，他也是聯盟史上僅有的7位「例行賽600勝、季後賽100勝」俱樂部成員之一。科爾的成功並非偶然。自2015年接手勇士隊以來，他成功將這支球隊從季後賽首輪止步的球隊，一舉改造成為73勝的史詩級強權與四冠王朝。在他的執教下，柯瑞（Stephen Curry）成長為全票MVP，湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）也相繼成為明星球員。與許多威權型教練不同，科爾追求的是「團隊精神」。柯瑞曾坦言：「有些教練想當英雄，但科爾更想解鎖我們的潛能。」柯瑞甚至透露，科爾是他見過唯一會給球員寫「親筆手寫信」的教練。科爾對此表示：「NBA必須走鋼索，你得讓球員知道誰是老大，但更要讓他們覺得你在跟他們合作。我與每個球員進行深度交流，這能打破心牆。」儘管本季面臨巴特勒（Jimmy Butler III）與柯瑞相繼受傷的困境，但數據顯示，當兩人同時在場時，勇士仍保有20勝13敗的高水準戰績。科爾多年來也展現了強大的球員開發能力，將許多二輪新秀或曾經落選的新星磨練成關鍵輪替球員。科爾曾感嘆：「傑克森與喬丹是好搭擋，這就是我嘗試執教勇士隊的方式。」他多次表達希望與柯瑞一起「戰至最後」，共同守護這段跨越十年的勇士盛世。