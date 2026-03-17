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▲柏原崇發文談到女友內田有紀，網友（下）把他們稱呼為《惡作劇之吻》江直樹和湘琴，獲得柏原崇認證。（圖／微博@柏原崇）

元祖江直樹公開近況 柏原崇親談女友內田有紀像湘琴

柏原崇介紹 《情書》封神、第一代的《惡作劇之吻》入江直樹

▲10BEANS是柏原崇設立的官網，現在是女友內田有紀在使用。（圖／翻攝10BEANS）

日本經典男神、曾以《情書》、《惡作劇之吻》紅遍亞洲的「元祖江直樹」柏原崇，淡出演藝圈轉居幕後數10年，本月16日迎來49歲生日，他罕見在微博以中日雙語發文，親自感謝粉絲多年來的支持，還意外提到女友內田有紀的個性「就像湘琴一樣」，瞬間勾起一票惡吻CP回憶殺！柏原崇16日迎來49歲生日，罕見在微博用中日雙語發長文，談起淡出演藝圈後的心境，坦言這些年過去，還能被大家記得，「讓我再次深刻體會到，原來一切努力都不是白費的。」而整篇最大亮點，是他主動提到內田有紀，不只把自己2015年設立的10BEANS變成對方官網，也透露之後會用「聲音」形式不定期更新近況，還對粉絲說「如果大家之後有空去看看，我們會很開心」。留言區也變成《惡作劇之吻》回憶現場，有人貼出入江直樹與湘琴的畫面送祝福，結果釣出柏原崇本人親回：「內田的性格跟湘琴很像呢（笑）。」把現實戀情對應經典角色，讓不少惡吻CP破防，留言狂刷祝福「兩位一定要幸福！」。柏原崇當年的人氣，幾乎是「一出場就封神」的等級，1995年憑電影《情書》爆紅，隔年演出《惡作劇之吻》入江直樹一角，冷淡高智商的形象直接刻進一整個世代記憶，也因此被封為「20世紀末的美少年」；之後的台版鄭元暢、林依晨，以及韓國版金賢重、庭沼玟，也都因為翻拍主演《惡吻》事業攀上巔峰。當時不只戲劇紅，柏原崇還和弟弟組團「No'where」，1999年甚至在台北市立體育場開唱，3萬人座位全滿，票一開賣就秒殺，完全是現象級人氣。而柏原崇的感情與人生轉折同樣戲劇化，2004年與女星畑野浩子結婚，卻在2006年離婚，最終選擇離開演藝圈，澈底拒絕再公開露面。他之後與合作過的內田有紀交往，後來當起對方的經紀人，完全隱身幕後，據媒體透露，內田有紀交在片場偶爾會遇到過去曾合作過的業界人士，對方看到她男友跟經紀人是柏原崇，都會一秒愣住。大家好，謝謝大家今年也送來如此溫柔、讓人感到溫暖的祝福影片✨當我看到影片中的自己，也再次想起了當年懷抱著的那份初心與信念。年輕的時候，也曾對只是一味朝著目標拚命努力這件事感到疑惑，但30多年過去了，能夠感受到大家依然把這些放在心裡，讓我再次深刻體會到，原來一切努力都不是白費的。同時，透過影片也一點一點看到了大家的面容，我也很高興感覺到彼此之間的距離一年比一年更近了😊大家送來的每一句話，彷彿都在我走過的道路上開出了一朵朵花，給了我莫大的鼓勵。今年也因為大家送來的這些充滿力量的心意，讓我度過了一個更加充滿活力的生日💪或許已經有些朋友知道了，從今年開始，10BEANS的官方網站已經重新更新，作為內田活動使用的網站。大家也給內田送來了許多溫暖幸福的留言，本人也一直對能被大家如此溫暖的支持著而深深心懷感激。希望這份感謝之情也能夠傳達給大家，並透過內田的笑容繼續傳遞給大家。在網站上，我們也以「VOICE」的形式更新近況，如果大家今後也能不時去看看，我們會非常開心。今年真的收到了滿滿的能量，邁向人生的50代🎁也衷心希望，這份幸福能夠繼續在大家之間流轉。 真的非常感謝大家送來的溫暖祝福✨-柏原崇-