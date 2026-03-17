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日本武士隊8強落敗後，所有日職選手已在昨日抵達東京成田，今（17）日已回到各自球隊，而旅美的大聯盟選手大谷翔平與鈴木誠也也抵達各自春訓基地，在昨晚也紛紛發文對為這次世界棒球經典賽熱烈應援的球迷們表達感謝，並自省自身不足之處，鈴木誠也更期許道，「我會繼續鍛鍊、成為強者」大谷翔平在IG上發文寫下：謝謝球迷的應援與支持，沒有達到期望的結果，我深刻感受到自己的不足與不甘。雖然時間很短，但能以日本代表隊的身份和大家一起打球，我由衷地表示感謝。除此之外，大谷也特別向交手過的球隊以及球迷表示感謝，並在最後恭喜委內瑞拉贏得勝利。八強時因為盜壘傷退的鈴木誠也同樣也發文隊日本球迷表示感謝：「能在日本球迷面前打球，享受大家的應援真的很開心。不管輸贏，都想在場上奮戰到最後一刻」「我會繼續鍛鍊、成為強者」