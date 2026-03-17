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WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）明天由美國與委內瑞拉進行冠軍戰，攤開兩隊WBC交手歷史，美國3勝2敗、勝率60%佔上風，最近一次對決就是在上屆2023年經典賽，該戰美國靠著「最強第九棒」透納驚天滿貫砲逆轉取勝，但本屆透納（Trea Turner）卻沒入選，且本人上月受訪透露個人其實很有意願，「但我從頭到尾都沒有接到電話。」美國、委內瑞拉經典賽共交手5次，美國3勝2敗略佔上風。兩隊首次交手是在2009年分組賽，當時美國以15：6大勝，該場比賽由尤克里斯（Kevin Youkilis）、鄧恩（Adam Dunn）以及布勞恩（Ryan Braun）分別開轟，後續美國則以3：5、6：10落敗。2017年的四強比賽中，美國憑藉著投手群強大的壓制力，最終以4：2贏下比賽，也終止對戰2連敗，最終於該屆賽會奪下隊史第一座冠軍獎盃。而最近一次對決，則是在2023年八強賽，美國隊以9：7逆轉取勝，其中特納擊出超前滿貫全壘打成為比賽關鍵。然而，貴為美國上屆打擊雙冠王、現年32歲仍是費城人當家球星的特納，本屆並未入選受到關注，他本人於2月受訪時，自曝其實很有意願再次披上國家隊戰袍，但電話始終沒響過。相比上屆，美國僅有史密斯（Will Smith）、高施密特（Paul Goldschmidt）、小威特（Bobby Witt Jr.）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、貝德納（David Bednar），上午5位選手參加過上屆經典賽，此次陣容大換血，雖然預賽複賽險些遭到淘汰，但仍憑藉著強大的打線與豪華的投手群晉級到冠軍賽。委內瑞拉方面，上屆參賽的核心選手這次仍有入選，包涵阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、厄萊茲（Luis Arráez）、席曼尼茲（Andrés Giménez）等，只有強打奧圖維（José Altuve）因身體因素，球團考量後並未放行，這次他們靠著穩定的先發投手群及全面的打線，首次進入冠軍戰。