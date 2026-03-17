NBA 美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月18日繼續進行。該日共有8場賽事，其中受矚目的東、西區跨區強強對決，是由奧蘭多魔術坐鎮主場起亞中心（Kia Center）迎戰奧克拉荷馬雷霆。兩隊皆在本季打出令人驚豔的戰績，魔術力求在東區排名更進一步，而聯盟戰績第一的雷霆則要延續連勝勢頭。

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✳️ 奧蘭多魔術（38勝29敗，東區第5）vs. 奧克拉荷馬雷霆（53勝15敗，西區第1）

  • 比賽地點： 魔術主場（Kia Center）

  • 開賽時間： 3月18日上午07：00

奧蘭多魔術：班切羅獨挑大樑　華格納受傷病困擾

魔術隊目前位居東區前段班，雖然昨日在客場不敵老鷹止步連勝，但團隊防守仍高居聯盟前十。目前球隊最大的隱憂在於二當家華格納（Franz Wagner），他因踝傷預計將持續缺陣，這也意味著球隊領袖班切羅（Paolo Banchero）必須在進攻端承擔更多責任，並聯手明星後衛貝恩（Desmond Bane）試圖阻擋雷霆的快攻狂潮。

奧克拉荷馬雷霆：聯盟龍頭強勢來襲　SGA續寫MVP神蹟

雷霆隊目前以53勝15敗的戰績領跑全聯盟，近期更豪取8連勝。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續維持MVP等級表現，並剛打破名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）連續場次得分20+的歷史紀錄。此外，禁區神柱霍姆格倫（Chet Holmgren）已從流感中痊癒回歸，雷霆隊目前的「準完全體」戰力無疑是魔術禁區最巨大的威脅。


✳️ 近10場比賽分析

  • 奧蘭多魔術： 過去10場取得7勝3敗。雖然在防守端表現穩定，但面對高強度壓迫時的失誤控制仍需加強。

  • 奧克拉荷馬雷霆： 過去10場取得9勝1敗。雷霆目前的進攻效率高居聯盟榜首，場均得分、命中率與抄截數據皆處於巔峰，是全聯盟最難被擊敗的隊伍。


✳️ 焦點球星

  • 奧蘭多魔術：班切羅（Paolo Banchero） 作為球隊的進攻核心，班切羅場均貢獻22.2分、8.6籃板、5助攻。在缺乏華格納掩護的情況下，他將正面對決雷霆的側團隊高壓防守，如何在此狀態下保持高效率輸出將是取勝關鍵。

  • 奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） SGA 目前場均狂轟31.6分、6.7助攻，其變幻莫測的切入步伐與關鍵時刻的得分能力已臻化境。面對魔術隊防守大閘蘇格斯（Jalen Suggs）的纏鬥，他的發揮將直接決定雷霆能否延續連勝。


✳️ 傷兵名單

  • 奧蘭多魔術： Franz Wagner（踝傷，缺陣）、Anthony Black（腹部傷勢，缺陣）

  • 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋拉傷，缺陣）、Branden Carlson（背傷，缺陣）


✳️3月18日 NBA 例行賽賽程表

時間 對戰組合
7:00 AM 邁阿密熱火 vs 夏洛特黃蜂
7:00 AM 底特律活塞 vs 華盛頓巫師
7:00 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs 奧蘭多魔術
7:30 AM 印第安那溜馬 vs 紐約尼克
8:00 AM 鳳凰城太陽 vs 明尼蘇達灰狼
8:00 AM 克里夫蘭騎士 vs 密爾瓦基公鹿
10:00 AM 聖安東尼奧馬刺 vs 沙加緬度國王
10:00 AM 費城76人 vs 丹佛金塊
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。 

 

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