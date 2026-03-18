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明尼蘇達灰狼今（18）日主場對戰太陽，然而賽前宣布陣中主力球星愛德華茲（Anthony Edwards）因膝蓋不適將缺陣。愛德華茲接受MRI檢查，結果為右膝發炎，隨後球團決定採取保守的方式，讓他先暫時休息，球隊將在一至兩週後重新評估傷勢，然而在例行賽進入關鍵階段之際，其健康狀況備受關注。愛德華茲為灰狼主要得分與持球核心，本季持續扮演球隊進攻發動機角色。若其出賽受限，球隊在外線火力與關鍵時刻進攻選擇上將受到影響。愛德華茲在過去賽季是球隊穩定出賽的「鐵人」，前三個賽季合計只缺席9場比賽。不過本季他已經缺席10場，依照獎項最低出賽數規定，他在灰狼剩下的14場比賽中，最多只能再缺席6場，否則將失去評選資格。總教練芬屈（Chris Finch）表示：「愛德華茲能不能打遠遠超出他的職權範圍，是和隊醫以及他的團隊討論後，所做出的決定。」、「我們以前也遇過這樣的狀況，球隊必須振作起來。我不認為需要有人跳出來填補他的得分，最好是陣容一起分擔。」目前西區排名競爭膠著，灰狼正處於關鍵卡位階段。愛德華茲的健康與出賽穩定度，將備受關注，另外球隊在其缺陣或受限情況下的應變能力，將成為影響灰狼本季表現的重要變數。