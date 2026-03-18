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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日於邁阿密上演史詩級對決，委內瑞拉靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上的關鍵致勝二壘安打，加上守護神帕倫西亞（D. Palencia）強勢關門，最終以3：2擊敗強敵美國隊，寫下歷史奪得隊史首座WBC冠軍。賽後，美國總統川普（Donald Trump）也隨即在社群平台發文，再次以他獨特的風格開起「地獄梗」祝賀委內瑞拉，引發網路炸鍋。這場美委大戰從首局就進入高張力的投手戰。委內瑞拉先發投手「E-Rod」羅德里奎茲展現神級壓制，主投4.2局僅被敲1安無失分，還兩度三振美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）。委國靠著 3 局上的高飛犧牲打與 5 局上阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的陽春砲，取得2：0領先。雖然美國隊在8局下半靠著哈波（Bryce Harper）石破天驚的兩分砲一度追平比數，但委內瑞拉在9局上立刻反擊。面對美國隊後援惠特洛克（G. Whitlock），蘇亞雷斯在壘上有人的情況下，大棒一揮掃出致勝二壘安打，幫助球隊再度超前。9局下守護神帕倫西亞連抓三個出局數，粉碎美國隊的逆襲希望，委內瑞拉全國陷入瘋狂慶祝。除了場上戰況激烈，場外的話題更是火爆。美國總統川普繼準決賽調侃委內瑞拉「要當第51州嗎？」之後，在委內瑞拉今日確定擊敗美國奪冠後，第一時間又在自社群平台Truth Social轉貼新聞並寫下簡短卻震撼的：「STATEHOOD!（建州！）」這個發言被網友戲稱為「超級地獄梗」，原因在於川普今年 1 月才剛發動美軍赴委內瑞拉逮捕其總統馬杜洛（Nicolas Maduro），目前馬杜洛仍被關押在紐約。川普此時發文慶賀委內瑞拉奪冠並重提「第51州」的概念，被外界解讀為藉由棒球勝利再次宣示對該國的政治影響力，黑色幽默十足。川普的發言迅速在X與Threads上瘋傳，網友紛紛留言：「川普：他們偷走了我們的棒球」、「委內瑞拉以後就是51州了，所以美國還是冠軍」、「不知道總統在監獄有沒有看到」、「川普：委內瑞拉關稅調升100%」本屆經典賽決賽不僅收視率創下歷史新高，更因為這層特殊的政治背景成為全球焦點。委內瑞拉在2026年不僅國內局勢劇變，在球場上也展現了前所未見的韌性與魔力，接連擊敗日本、義大利與美國等世界強敵。