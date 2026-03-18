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▲隊長賈吉（Aaron Judge）全場4打數0安打並吞下2次三振，包含在關鍵得點圈有人時擊出軟弱滾地球。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國隊投手群這一場比賽的發揮不算差，但關鍵時刻的一些球路被掌握住，在這場投手戰中極為致命。（圖／美聯社／達志影像）

▲背負著極高期待的美國隊，在比賽中常顯得過於嚴肅且氣氛低迷。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽落幕，委內瑞拉以3：2擊敗衛冕軍美國隊，奪下隊史首座冠軍。美國隊繼上一屆敗給日本後，再次於決賽以一分之差飲恨。擁有大聯盟頂級星光的美國隊，這一次該團隊的徵召堪稱一時之選，甚至被譽為「史上最佳」，為何卻在最關鍵的戰役中鎩羽而歸？以下為您剖析三大敗因。美國隊在本屆賽會7場比賽中雖攻下44分，但得分極度不穩定，往往只能仰賴單局爆發或全壘打得分。在3場淘汰賽中，美國隊總共只擠出9分，其中4分還是靠全壘打拿下。在決賽中，美國隊打線更是徹底熄火。隊長賈吉（Aaron Judge）全場4打數0安打並吞下2次三振，包含在關鍵得點圈有人時擊出軟弱滾地球。整條打線無法給予對手持續性的壓力，在比賽中段甚至一度陷入16支1的得分荒，星光熠熠的陣容最終淪為空包彈。委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）無疑是本場MVP。他主投4.1局僅被敲1支安打無失分，利用速差與精準的卡特球，完美壓制了以右打者為主的美國打線。反觀美國隊先發麥克林（Nolan McLean）雖頻頻飆出超過98英里(mph)的火球，但變化球控制不佳，在第5局遭到阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出陽春砲。雖然哈波（Bryce Harper）在第8局以一發擊球初速高達109.4英里的兩分砲扳平比數，但9局上美國後援惠特洛克（Garrett Whitlock）立刻投出致命保送。委內瑞拉隨即換上代跑薩諾哈（Javier Sanoja）盜上二壘，並由蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出超前二壘安打，展現了極佳的戰術執行力。本屆委內瑞拉隊展現了極具感染力的能量，全隊充滿著被稱為「阿雷帕力量（Arepa Power）」的純粹喜悅與熱情。從培瑞茲（Salvador Perez）的精神喊話到萊茲（Luis Arraez）的活力，這支球隊憑藉著強大的化學效應一路殺進決賽。相較之下，背負著極高期待的美國隊，在比賽中常顯得過於嚴肅且氣氛低迷。這群頂尖球星似乎給了自己太大的壓力，未能將天賦轉化為場上的流暢發揮，最終只能坐在休息區，眼睜睜看著對手在邁阿密主場拋下彩帶。這場決賽不僅展現了委內瑞拉的韌性，也再次證明在短期國際賽中，團隊化學效應與細節掌控往往比紙面陣容更加關鍵。