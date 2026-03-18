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▲賈西亞在本屆WBC的7場比賽中敲出傲視全大會的10支安打，而且形式多樣：包含1發全壘打、1支觸擊安打以及2支二壘安打。（圖／美聯社／達志影像）

▲在簽下大約前，賈西亞在2025年繳出了堪稱MVP選票等級的賽季，累積高達5.8的WAR值。他從過去以巧打、快腿上壘的角色，練出驚人長打火力。（圖／美聯社／達志影像）

即使是狂熱的棒球迷，賽前可能都會認為，如果委內瑞拉贏得2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）絕對是MVP的最熱門人選。然而，最終是他的表弟賈西亞（Maikel Garcia）確保了這座獎項留在「自家人」手中。過去，他最廣為人知的身分或許是這位亞特蘭大勇士隊巨星的表弟，但在帶領委內瑞拉奪下隊史首冠後，賈西亞成功開創了屬於自己的巨星之路。賈西亞在本屆WBC的7場比賽中敲出傲視全大會的10支安打，而且形式多樣：包含1發全壘打、1支觸擊安打以及2支二壘安打。他總計貢獻了7分打點並跑出3次盜壘成功。夾在核彈頭阿庫尼亞與三屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）之間，擔任第2棒的賈西亞絕對是點燃委內瑞拉攻勢的最強燃料。儘管本屆WBC到處都是名氣更響亮的同梯球星，例如為美國隊屢屢上演美技的皇家隊友威特（Bobby Witt Jr.）。然而，當他們各自返回亞利桑那州的春訓基地，只有賈西亞的行李箱裡同時裝著冠軍金牌與那座閃閃發光的MVP獎座。現年26歲的賈西亞出生於委內瑞拉的棒球重鎮拉薩瓦納（La Saban)，他的家族堪稱「棒球皇室」。除了表哥阿庫尼亞是2023年國聯MVP外，他的另一位表哥是2015年帶領堪薩斯皇家隊奪下世界大賽冠軍的系列賽MVP艾斯科巴（Alcides Escobar）。雖然擁有傲人血統，但賈西亞曾把「我是我，我做我該做的事」寫在球鞋上，決心要讓外界認識「賈西亞」這個名字，而不僅僅是「阿庫尼亞的表弟」。賈西亞的棒球之路並非一帆風順。他的父親在他7歲時過世，由母親獨自撫養長大。2016年，年僅16歲、體重僅128磅的賈西亞，以區區3萬美元（約合新台幣95.5萬元）的簽約金加盟皇家隊。他當時向母親承諾，一定會靠棒球翻轉人生。他在2022年登上大聯盟，並在2025年迎來生涯大爆發。皇家隊也在2025年底與他簽下一份5年5750萬美元的延長合約（附帶2031年球團選擇權），確保了這位內野中樞的長期未來。在簽下大約前，賈西亞在2025年繳出了堪稱MVP選票等級的賽季，累積高達5.8的WAR值。他從過去以巧打、快腿上壘的角色，練出驚人長打火力。2025賽季他不僅將打擊率提升至.286，更敲出生涯新高的16轟、39支二壘安打與74分打點，同時還保有23次盜壘成功的高破壞力。防守端更是賈西亞的拿手好戲。他在2025年以傲人的+17出局製造值(OAA)與+13防守防禦分(DRS)，榮獲美國聯盟三壘手金手套獎，成為皇家隊史自傳奇名將布列特（George Brett）之後，首位奪下此殊榮的三壘手。同年，他也首度入選大聯盟全明星賽。這座WBC最有價值球員獎項，不僅是對賈西亞實力的最高肯定，也宣告這位曾經瘦弱的委內瑞拉男孩，已正式蛻變為大聯盟最閃耀的頂級球星之一。