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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽迎來戲劇性結局！委內瑞拉終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）以再見三振解決美國隊安東尼（Roman Anthony）後，激動地將手套拋向空中並跪地痛哭，宣告委內瑞拉奪下隊史首座WBC冠軍。相較於委內瑞拉高舉國旗的狂喜，美國隊休息室則陷入一片死寂，這是他們繼2023年敗給日本後，連續兩屆以2：3的相同比數在決賽飲恨。以下為《NOWNEWS》為您盤點本場冠軍戰的4大精彩時刻與勝負關鍵。委內瑞拉在本屆賽事中不斷展現強大韌性，無論是八強賽落後日本、四強賽落後義大利，他們總能逆轉戰局。決賽中，即便美國隊在第8局敲出追平全壘打，委內瑞拉依然臨危不亂。第9局上半，阿拉耶茲（Luis Arraez）率先選到保送，代跑薩諾哈（Javier Sanoja）隨即盜上二壘。面對本屆賽事未失一分的美國後援惠特洛克（Garrett Whitlock），蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）一棒掃出超前比數的二壘安打。賽後他感性表示：「我們不只是隊友，我們是家人，我們是用熱情與愛在打球。」美國隊本屆大幅提升了投手戰力，打線更是星光熠熠，但羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）卻在最大舞台上讓這群超級球星吃盡苦頭。這位響尾蛇隊老將先發主投4.1局無失分，僅讓美國隊擊出1支安打並送出4次三振。這場完美的先發不僅有效掩護了連續出賽的委內瑞拉牛棚，也再次凸顯了美國隊在本屆賽事屢屢陷入慢熱的進攻窘境。第8局下半，哈波（Bryce Harper）面對馬查多（Andres Machado）敲出一發飛行距離高達432英尺的追平兩分砲。這發全壘打不僅終結了美國隊跨場次連續12局未得分的乾旱期，也短暫喚醒了這條沉睡已久的打線。然而這股氣勢猶如曇花一現。回顧本屆賽事，美國隊打線面對各國先發投手屢屢吃癟，賽事總結其團隊打擊率僅排在20支球隊中的第6名、長打率第7名。這條被譽為史上最強的打線，最終因關鍵時刻的熄火而付出慘痛代價。阿布瑞尤（Wilyer Abreu）不僅改變了決賽的走向，更向全世界宣告了他的崛起。第5局上半，他鎖定美國隊先發麥克林（Nolan McLean）的速球，一棒扛出中外野大牆，幫助委內瑞拉取得2：0領先。阿布瑞尤（Wilyer Abreu）無疑是本屆賽事最耀眼的新星之一，從八強賽對陣日本敲出逆轉三分砲，到決賽這發價值連城的陽春砲，他的關鍵一擊為委內瑞拉的奪冠之路奠定了堅實基礎。